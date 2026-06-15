Ar fi asistat la conflict și s-ar fi speriat de violența bărbaților. La fața locului se aflau 5 indivizi. Unul dintre ei a ajuns la spital, cu lovituri serioase în zona feței.
Ceilalți au fost duși la sediul poliției, pentru cercetări.
O bătaie din Timișoara a fost oprită de oamenii legii la 3 dimineața. O patrulă de poliție a fost alertată de strigătul unei femei care cerea ajutor.
Ar fi asistat la conflict și s-ar fi speriat de violența bărbaților. La fața locului se aflau 5 indivizi. Unul dintre ei a ajuns la spital, cu lovituri serioase în zona feței.
Ceilalți au fost duși la sediul poliției, pentru cercetări.
Localnicii din comuna Sânger, județul Mureș, au votat pentru demiterea primarului, la referendumul organizat duminică.
Un Cod portocaliu de vreme rea a adus duminică în vestul țării ploi torențiale, vânt și grindină. În unele localități din Timiș și Caraș-Severin, bucățile de gheață au albit străzile în câteva minute.
Într-un interviu televizat, Adrian Veștea s-a arătat încrezător că va obține votul Parlamentului și spune că va prelua la virgulă programul de guvernare al lui Ilie Bolojan.
PNL-ul este zguduit de un scandal intern de proporții după ce, duminică, președintele Nicușor Dan l-a desemnat în funcția de premier pe liberalul Adrian Veștea.
Preşedintele american Donald Trump a confirmat duminică după-amiază că acordul pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este "finalizat" şi a anunţat redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi ridicarea "imediată" a blocadei navale americane.
Un Cod portocaliu de vreme rea a adus duminică în vestul țării ploi torențiale, vânt și grindină. În unele localități din Timiș și Caraș-Severin, bucățile de gheață au albit străzile în câteva minute.