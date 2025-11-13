Deputatul PSD Mihai Weber, nevoit să dea înapoi Mercedesul de lux luat pe un magazin sătesc, în urma unui control ANAF

Magazinul sătesc deținut de deputatul PSD Mihai Weber din Gorj a returnat autoturismul Mercedes AMG GLE 53, achiziționat în leasing, după un control al inspectorilor Antifraudă.

Verificările au arătat că mașina de lux fusese folosită în interes personal, iar ANAF a stabilit cheltuieli nedeductibile pentru mai multe luni, potrivit informațiilor Profit.ro.

Site-ul de investigații Snoop.ro a dezvăluit în urmă cu câteva luni că o mașină Mercedes AMG GLE 53 condusă de Mihai Weber a fost cumpărată de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024 și deține un butic într-un sat de 900 locuitori.

Informația că acțiunea de acum a ANAF l-a vizat pe Mihai Weber, iar firma acestuia a restituit mașina, a fost obținută de către Profit.ro pe surse. ANAF nu precizează în anunțurile oficiale mențiuni de persoane sau firme, în linie cu legislația secretului fiscal.

ANAF a anunțat astăzi că Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a finalizat o acțiune de control ce vizează modul de utilizare și înregistrare fiscală a unui autoturism de lux achiziționat de o societate comercială din județul Gorj.

Controlul a fost inițiat pentru a verifica dacă vehiculul a fost folosit în scopuri economice, conform legii, sau în interes personal, fapt ce ar putea genera obligații fiscale suplimentare.

Verificările au fost inițiate pe baza unei analize de risc privind utilizarea respectivului autoturism de către o persoana cu notorietate, demnitar public. Verificǎrile au relevat cǎ autoturismul în cauza a fost utilizat in interesul asociatului, persoană publică, in activități care nu au legătură cu activitatea societății.



