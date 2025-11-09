Defecțiune la o conductă de gaze în Sectorul 3. Distrigaz a oprit alimentarea pe mai multe străzi

09-11-2025 | 14:47
distrigaz
Inquam Photos / Pană Tudor

Alimentarea cu gaze a fost întreruptă temporar, duminică dimineaţa, pe mai multe străzi din sectorul 3 al Capitalei, din cauza unui defect la o conductă din zona intersecţiei Drumul între Tarlale – Şoseaua Industriilor, informează Distrigaz Sud Reţele.

Aura Trif

"Ca urmare a unui defect înregistrat la o conductă, aparţinând reţelei de distribuţie a gazelor naturale amplasate la intersecţia străzii Drumul între Tarlale cu Şoseaua Industriilor, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 9 noiembrie 2025, începând cu ora 10:00. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 120 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Drumul între Tarlale, Gara Căţelul şi Peleş, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti. Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului", precizează compania.

Potrivit sursei citate, reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de duminică, 9 noiembrie, în jurul orei 14:00.

"După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021/9281, 031/9031 sau 0800.877.778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale", transmite distribuitorul de gaze.

Distrigaz Sud Reţele este lider în distribuţia de gaze naturale în România, cu o expertiză de 50 de ani în acest domeniu şi un portofoliu de 2,270 milioane de clienţi, circa 23.800 km reţea şi 2.842 de angajaţi.

sesizari gaz
Alimentarea cu gaz va fi oprită joi, 6 noiembrie, pentru mii de consumatori din București. Anunțul Distrigaz Sud Rețele

Compania operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman şi în Municipiul Bucureşti. 

Sursa: Agerpres

