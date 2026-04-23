Nimeni nu a putut dovedi în mod credibil că este proprietarul celor 10 lingouri de aur descoperite de un angajat al Primăriei din Bannewitz, în timp ce tundea iarba, în octombrie 2025, a declarat primarul local, Heiko Wersig.

„Am primit foarte multe e-mailuri, telefoane și scrisori”, a dezvăluit edilul german.

Nicio dovadă concludentă privind proprietatea

Cu toate acestea, niciunul dintre presupuşii proprietari nu a putut prezenta dovezile necesare, cum ar fi o chitanță de cumpărare valabilă și numerele de serie ștampilate pe lingouri.

Termenul legal a expirat, decizia revine orașului

Având în vedere că perioada legală de păstrare în regim de custodie timp de șase luni a bunurilor găsite a expirat pe 17 aprilie, mica localitate din apropiere de orașul Dresda poate să decidă de acum ce va face cu aurul.

O decizie finală este așteptată să fie luată la ședința consiliului municipal de marțea viitoare, a precizat primarul Heiko Wersig. În orice caz, planul este ca asociațiile comunitare să beneficieze de comoară.

Aurul ar putea fi folosit pentru proiecte comunitare

„Mai precis, este vorba despre asociații implicate în activități pentru tineret și în păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor locale”, a adăugat edilul german.

Deocamdată, lingourile de aur rămân în custodia Poliției. La prețurile actuale ale aurului, comoara valorează aproximativ 40.000 de euro.