Descoperire epocală în Turcia. Statuie de marmură de 2 metri a zeiței Atena, descoperită de arheologi printre dărâmături

Arheologii din orașul antic Laodikeia au descoperit recent o statuie masivă din marmură albă, înaltă de aproximativ 2 metri, reprezentând-o pe zeița Atena, în timpul lucrărilor de excavare și restaurare aflate în desfășurare.

Descoperirea a fost făcută la Teatrul de Vest, un sit care continuă să ofere date importante comunității arheologice din perioada romană, scrie turkiyetoday.com.

Ministrul Culturii și Turismului din Turcia, Mehmet Nuri Ersoy, a anunțat descoperirea pe rețelele sociale, subliniind importanța istorică a artefactului în cadrul proiectului „Moștenire pentru viitor”.

Din ce perioadă datează sculptura

Figura din marmură măsoară aproximativ 2 metri și evidențiază calitatea artistică înaltă a epocii sale.

Arheologii au găsit statuia căzută cu fața în jos, printre dărâmături, în apropierea peretelui exterior al clădirii scenei, în zona numită postskene. Deși capul zeiței lipsește, corpul din marmură albă este într-o stare remarcabilă de conservare.

„În clădirea scenei, am scos la lumină statuia Atenei, de aproximativ 2 metri, realizată din marmură albă”, a declarat Ersoy.

Ministrul a subliniat că această structură era un centru al expresiei culturale în Antichitate, iar descoperirea întărește obiectivul de a proteja patrimoniul unic al Turciei pentru generațiile viitoare.

Analiza stilistică indică faptul că statuia a fost realizată în timpul împăratului Augustus, între 27 î.Hr. și 14 d.Hr.

Pe pieptul zeiței se află egida, decorată cu capul Meduzei și șerpi detaliați. Deoarece sculptorul a conceput statuia pentru a fi amplasată între coloane arhitecturale, partea din spate a fost lăsată nefinisată, într-o formă brută.

