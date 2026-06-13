Explozia urmată de incendiu s-a produs în jurul orei 6 dimineața, în acest bloc de 4 etaje din Timișoara. Treziți de zgomot, cei 43 de locatari din clădire au ieșit în grabă, când au simțit miros de fum.

Locatar: „Am văzut fum ieșind pe sub ușă, am început să bat la toate ușile, au ieșit vecinii de acolo, cam la 1 minut a sărit ușa, după am reușit să ieșim afară și a sărit și geamul.”

Locatar: „S-a auzit o bubuitură, tare, ca un trântit de ușa”.

Potrivit anchetatorilor, locatarii garsonierei de la parter au plecat de acasă și au lăsat la încărcat bateria unei trotinete electrice. Aceasta ar fi aprins o acumulare de gaze produsa în locuință, spun pompierii.

Locatar: „A fost o explozie, cineva a lăsat o baterie în priză, a plecat și a explodat. Au bătut în ușă, ne-am trezit, era fum, am ieșit direct.”

Sublocotenent Gavril Ionuț Cătălin, ISU Timiș: „Incendiul se manifesta cu degajări de fum. Cauza probabilă a exploziei este o posibilă acumulare de gaze aprinsă de un obiect electric lăsat la încărcat.”

Specialiștii atrag atenția asupra masurilor de prevenție, absolut necesare în astfel de situații.

Attila Sima, pro-decan Faculatea de Inginerie Electrică și Eneregetică UPT: „Încărcarea trebuie făcută când suntem acasă și putem observa miros, fum, zgomot, sau chiar supraîncălzire. Bateria se umfla, se încălzește anormal, apare un miros înțepător sau un dulceag chimic, scoate un fum".

Trei persoane au avut nevoie de îngriji medicale, dar nu au fost spitalizate. Alimentarea cu gaze este, momentan, oprită în clădire, iar autoritățile continuă cercetările.