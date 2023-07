De ce trebuie să venim la aeroport cu trei ore înainte de zbor. Motivul pentru care trebuie să stăm la coadă, la îmbarcare

Astfel, ultimii călători ajunși la îmbarcare nu mai reușesc să urce în avion și trebuie să aștepte un alt zbor. Pe de altă parte, sute de curse sunt anulate și amânate, în fiecare zi, peste tot în lume.

Pentru 15 turiști care trebuiau să se întoarcă din Catania acasă, vacanța s-a terminat cu mari emoții. Nu au putut să urce în avion pentru au fost vândute mai multe bilete decât locuri. Unul dintre ei povestește că a încercat să facă check-in-ul cu șase ore înainte de zbor și nu a reușit, apoi a mers la aeroport unde a stat la o coadă două ore, iar în cele din urmă a obținut biletul însă fără loc. Știind că va avea probleme s-a așezat printre primii la coada de la poarta de îmbarcare.

Pasager: „Ni s-a spus că nu avem loc în avion. Am fost întrebați dacă vrem să ne ocupăm noi de bilete, în haosul acela am spus ok. Eu și prietena mea am avut zborurile a doua zi noaptea, iar toți ceilalți au avut zboruri abia a treia zi”.

Compania aeriană a răspuns că în situațiile în care se fac rezervări suplimentare se caută voluntari dispuși să renunțe la zbor în schimbul unei sume de bani sau unei alte curse. În plus, le oferă cazare la hotel pasagerilor dacă este cazul sau returnarea costului biletului și o compensație.

Procedura „overbooking” este legală și reglementată la nivel european

Procedura, numită „overbooking”, este legală și reglementată la nivel european și asta pentru că în trecut au existat situații în care unii oameni au cumpărat bilete dar nu s-au mai prezentat la aeroport.

Așadar, este recomandat să ajungeți cu cel puțin cu trei ore înainte de zbor la aeroport și pe cât posibil nu rămâneți ultimii la coadă pentru îmbarcare. Dacă nu puteți să urcați în avion trebuie să urmați procedura că să obțineți despăgubiri.

Ramona Colea, reprezentanta unei companii pentru obținerea despăgubirilor: „Contactând compania aeriană solicită fie rambursarea cheltuielilor pe călătoria neefectuată dacă el nu a primit un zbor la schimb, dacă a primit un zbor la schimb, iar zborul respectiv la adus la destinație cu o întârziere mai mare de trei ore, atunci pasagerul poate cere de la compania aeriană compensații care sunt aceleași în sume fixe de 250, 400, 600 de euro de persoană”.

De când a început sezonul vacanțelor sunt și multe zboruri anulate sau întârziate.

Tânără: „Zborul meu a fost anulat. Aștept să văd dacă pot să urc în următorul, dar nu e 100%. Biletul pe care mi l-au transferat pentru nu pot să fac check-in-ul la el”.

Pasager: „Aseară ar fi trebuit să ne întoarcem cu soțul de la Bologna, seara la ora 10:00 era cumva avionul și până la urmă cred că pe la ora 12:00 au scris că zborul a fost anulat. Până la urmă mi-au dat un hotel unde să mergem, dar au spus că de bilete trebuie să ne ocupăm noi. Am plătit 600 de euro”.

Numai pe aeroportul Henri Coandă din Capitală într-o singură săptămână au fost peste 600 de zboruri întârziate și 19 anulate.

Numărul de zboruri întârziate în ultima săptămână

· Zboruri întârziate peste 30 de minute: 473

· Zboruri întârziate peste 60 de minute: 208

Numărul de zboruri anulate în ultima săptămână: 19

Răspunsul companiei aeriene: „Compania aeriană permite overbooking-ul într-o măsură foarte mică pe rutele sale cele mai populare, pentru a permite mai multor pasageri să călătorească în cazul în care locurile pasagerilor care nu se prezintă la zbor rămân libere. A doua situație de overbooking poate fi cea în care, în urma schimbării neplanificate a aeronavei programate să opereze un anumit zbor cu o aeronavă cu un număr mai mic de locuri, se creează un surplus de pasageri.

În oricare dintre situațiile de overbooking, agenții de handling de la sol sunt în căutarea voluntarilor care sunt de acord să călătorească cu următoarea cursă oferită, beneficiind de toate compensațiile oferite conform legislației privind drepturile pasagerului. De asemenea, pasagerilor care au nevoie de asistență pentru cazare pe timpul nopții le sunt rezervate camere de hotel”.

