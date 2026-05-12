Sunt vizate și tratamentele utilizate de cei cu boli cronice sau rare. Totodată, se vorbește de posibilitatea unor achiziții comune între statele membre. Acum, prin producția internă, România asigură mai puțin de 10% din medicamentele compensate necesare pacienților de la noi.

Pe lista europeană a medicamentelor considerate critice sunt în jur de 400 de tratamente necesare pentru funcționarea sistemelor de sănătate. Uniunea Europeană vrea ca mai multe dintre aceste medicamente să fie produse în Europa și să fie cumpărate cu prioritate de la fabricile de aici, nu din Asia cum se întâmplă în prezent.

Europa schimbă regulile achizițiilor

Vlad Voiculescu, europarlamentar: „80% din toate medicamentele pe care le folosim pentru aproape orice fel de tratament, medicamente generice, vin din China sau din India, e o vulnerabilitate a Europei și acesta este prima legislație care se asigură că nu mai pierdem producție către alte părți ale lumii și de asemenea că avem mecanisme pentru a cumpăra în comun.”

Noul regulament al Comisiei Europene obligă firmele care vând medicamente să asigure stocuri suficiente pe tot continentul. Deciziile nu se vor mai lua doar după cel mai mic preț, ci și după importanța medicamentului.

Răzvan Prisada, președinte ANMDM: „În momentul în care apare o situație de criză, o astfel de măsură poate să permită și luarea în calcul a unei componente de siguranță a lanțului de distribuție, e important dincolo de prețul la care cumpărăm să avem medicamente atunci când pacienții au nevoie de ele.”

România își crește producția locală

Corespondent PROTV: „Procedurile pentru achiziția comună vor fi organizate de Comisia Europeană dacă cel puțin cinci țări cer acest lucru. Iar documentul introduce și garanții pentru stocurile de rezervă. Adică vor putea face schimb de informații despre rezervele de medicamente și, voluntar, vor putea redirecționa medicamente critice către statele care au nevoie.”

Noua lege va sprijini și investițiile în fabrici de medicamente din Uniune. Companiile care primesc bani europeni sau din bugetul național vor trebui să acorde prioritate aprovizionării piețelor din țările membre.

Corespondent PROTV: „România are în prezent 47 de fabrici de medicamente, însă doar 14 dintre ele acoperă toate etapele de fabricație. Producția internă asigură în acest moment mai puțin de 10% din consumul total de medicamente rambursate de stat, iar diferența vine din medicamente importate. Autoritățile din sănătate lucrează la o strategie pentru ca în 2 ani acest procent să treacă de 15, prin extinderea liniilor existente de fabricație sau prin construirea de noi fabrici. Iar acest lucru s-ar putea întâmpla cu bani de la Uniunea Europeană.”

Documentul aprobat la Bruxelles urmează să fie votat la plenul Parlamentului European.