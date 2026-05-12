Printre ele — „Fjord”, al regizorului român Cristian Mungiu.

Al doilea titlu românesc prezent la Cannes, selectat în secțiunea „Quinzaine des Cinéastes”, este „Jurnalul unei cameriste”, lungmetrajul regizat de Radu Jude.

Juriul, prezidat de cineastul sud-coreean Park Chan-Wook, o include și pe Demi Moore.

Covorul roșu a fost desfășurat ceremonios pe trepte și sub celebrul baldachin de la Palais des Festivals, pe Croazetă. Festivalul începe cu premiera noului film romantic, de epocă, al regizorului francez Pierre Salvadori — „La Vénus électrique”.

Dacă anul trecut festivalul a găzduit premiera mondială a ultimului film din seria „Misiune imposibilă”, marile producții hollywoodiene lipsesc de această dată din selecție.

Totuși, festivalul adună din nou vedete importante, printre care Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Javier Bardem, Léa Seydoux, Marion Cotillard și John Travolta.

Demi Moore: „Mă simt extrem de norocoasă. Până acum am mai fost doar o singură dată la Festivalul de Film de la Cannes și atunci doar ca însoțitoare a cuiva. Așa că, să fiu aici astăzi, sunt cu adevărat, cu adevărat profund onorată.”

Park Chan, președinte de juriu: „Doar pentru că o operă de artă are un mesaj politic, nu ar trebui considerată un dușman al artei. În același timp, doar pentru că un film nu are un mesaj politic, nu ar trebui ignorat. Ceea ce vreau să spun este că arta și politica nu sunt concepte aflate în conflict.”

22 de filme au fost reținute în selecția oficială.

„Fjord”, al lui Cristian Mungiu, este filmul românesc în cursă anul acesta pentru Palme d'Or. Un premiu pe care regizorul român l-a obținut deja acum aproape două decenii, în 2007, pentru pelicula „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Între timp, Mungiu a mai obținut, la Cannes, premiul pentru cel mai bun scenariu pentru filmul „După dealuri” și premiul pentru regie pentru pelicula „Bacalaureat”.

„Fjord” este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu, dar și primul film românesc în care joacă actorul american de origine română Sebastian Stan.

În secțiunea paralelă „Quinzaine des Cinéastes”, Radu Jude a fost selecționat cu lungmetrajul „Jurnalul unei cameriste”, primul său film realizat în Franța.

Într-o conferință de presă care a durat peste o oră, delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Frémaux, a abordat și ascensiunea inteligenței artificiale în lumea filmului.

Thierry Frémaux, delegat general al Festivalului de Film de la Cannes: „Odată cu inteligența artificială, există un mare risc ca lucrurile să se transforme într-o minciună. Poate putem proiecta ceva (realizat cu IA) pentru a spune „nu”. Sau poate proiectăm ceva ca să spunem „poate”. Ceea ce este sigur în legătură cu inteligența artificială este că, la Cannes, noi suntem alături de artiști, de scenariști, de actori, de toți cei ale căror locuri de muncă vor fi afectate negativ de inteligența artificială.”