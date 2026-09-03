De ce miroase urât în București. Concluzii oficiale: ”Oribil”. Reacția Apa Nova

După ce oamenii s-au plâns că nu mai pot suporta mirosul , autoritățile spun acum că au găsit și posibilele cauze. Garda Națională de Mediu a făcut 55 de controale în București și Ilfov și acestea au indicat 2 două cauze: depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina.

”Depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina sunt cele mai probabile surse pentru mirosul oribil semnalat acum câteva zile de mii de bucureșteni”, a spus joi și Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Mii de sesizări ale bucureștenilor la Garda de Mediu

La Glina, inspectorii au găsit probleme la instalațiile care ar trebui să reducă mirosurile, dar și deficiențe în gestionarea nămolului și a biogazului. În total, în urma controalelor din București și Ilfov, Garda de Mediu a aplicat amenzi de aproape 800.000 de lei și au fost impuse 22 de măsuri pentru remedierea problemelor.

În urmă cu două săptămâni, localnicii din Sectoarele 3, 4 și 5 din București, dar și cei din Berceni și Jilava, din Ilfov, au trimis peste 1.600 de sesizări la Garda de Mediu, nemulțumiți de mirosul din aer.

Reacția Apa Nova

În urma celor peste 1.000 de sesizări privind disconfortul olfactiv resimțit de locuitorii din București și Ilfov în zilele de 17 și 18 august, Garda Națională de Mediu a dispus efectuarea unui control, care, în intervalul 19-21 august, a vizat și Stația de Epurare a Apelor Uzate de la Glina, operată de Apa Nova București.

„Apa Nova a luat act de concluziile prezentate de Garda Națională de Mediu în raportul întocmit în urma acțiunilor de control și publicat astăzi, 3 septembrie”, a transmis compania într-un comunicat de presă.

Compania contestă constatările raportului referitoare la Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina, pe care le consideră nefundamentate din punct de vedere tehnic, precum și sancțiunile aplicate în urma controlului.

„Precizăm că stația este operată în conformitate cu procedurile și cerințele legislative aplicabile, precum și în linie cu bunele practici industriale în domeniu. Majoritatea concluziilor raportului se bazează pe observații punctuale și percepții personale ale personalului de control, care nu sunt susținute de măsurători sau de analize capabile să demonstreze o legătură de cauzalitate între funcționarea stației și episodul de disconfort olfactiv. De altfel, în raportul publicat de GNM, se menționează: “(...) Disconfortul olfactiv, în schimb, nu beneficiază de un standard tehnic echivalent: legislația în vigoare nu prevede criterii obiective de intensitate, durată sau frecvență pe baza cărora să poată fi constatat și cuantificat un miros, constatarea rămânând, în prezent, dependentă în mare măsură de percepția subiectivă a persoanei sesizate și de aprecierea agentului constatator la fața locului.”, se mai precizează în comunicat.

În acest context, oferă câteva explicații privind aspectele invocate în raportul GNM:

„● Ușile halei de deshidratare sunt deschise temporar exclusiv pentru extragerea containerelor de nămol, operațiune necesară în procesul tehnologic de exploatare. Situația menționată în raport a fost observată de comisarii GNM în timpul controlului efectuat în intervalul 19–21 august, ulterior episodului din 17–18 august, iar presupunerea că ușile ar fi fost menținute deschise în mod curent nu rezultă dintr-o constatare directă.

● Hala de deshidratare a nămolului este prevăzută cu un sistem dedicat de ventilație, captare și tratare a aerului viciat: două unități asigură introducerea aerului curat, iar aerul viciat este captat și direcționat către instalația de dezodorizare printr-un sistem de extracție cu o capacitate de 95.000 m³/h. Aceste instalații și modul lor de funcționare au fost prezentate reprezentanților GNM în timpul controlului. De asemenea, aprecierile privind condițiile din interiorul halei sunt formulate pe baza percepției directe, fără a fi susținute de măsurători specifice. Referirea la o „atmosferă puternic viciată”, de exemplu, nu este însoțită de rezultate ale unor măsurători, în timp ce determinările disponibile, efectuate periodic de către un laborator acreditat conform obligațiilor legale, privind calitatea aerului la locul de muncă din această zonă, nu au evidențiat depășiri ale limitelor aplicabile.

● Funcționarea cu un nivel redus în rezervoarele de biogaz nu are nici un impact asupra calității aerului, inclusiv la nivel olfactiv.

● Rezultatele analizelor probelor prelevate atât din secțiunea de monitorizare a stației, cât și din emisar – râul Dâmbovița, în care este evacuată apa uzată epurată – au indicat valori mult sub limitele prevăzute de Directiva Europeană aplicabilă. Aceste rezultate reprezintă date obiective privind funcționarea procesului de epurare și nu susțin existența unor disfuncționalități de natură să genereze impactul olfactiv atribuit stației în cadrul raportului GNM”.

„În aceste condiții, Apa Nova consideră că atribuirea episodului de disconfort olfactiv Stației de Epurare Glina nu este susținută de datele tehnice și de rezultatele analizelor disponibile, care nu indică disfuncționalități care să demonstreze o legătură de cauzalitate între operarea stației și episodul din 17–18 august. Prin urmare, compania respinge ferm asocierea stației de epurare cu sursa de proveniență a disconfortului olfactiv. De altfel, Apa Nova va contesta în instanță, în termenul legal, procesul-verbal de contravenție întocmit cu ocazia controlului și va pune la dispoziția autorităților competente toate datele și argumentele tehnice necesare pentru clarificarea aspectelor semnalate (ex. buletine de analiză pentru apa epurată, determinări de noxe profesionale etc.)”, se mai precizează în comunicat.