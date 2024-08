Vizitatorii evită Muzeul Satului din București, din cauza mirosului greu al lacului Herăstrău: ”Nici nu poți să respiri!”

O porțiune a lacului în care algele s-au dezvoltat peste măsură și au început să putrezească s-a transformat într-o baltă urât mirositoare.

Algele în descompunere de pe o porțiune a lacului Herăstrău emană mirosuri greu de suportat.

Turiștii care ajung în Muzeul Satului sunt izbiți încă de la intrare de un miros pestilențial.

Turist: ”L-am simțit încă de la intrare, după câțiva pași...”

Turist: ”Nici nu poți să respiri. Ne-am rătăcit, trebuia să o luăm pe partea cealaltă, să o urcăm la ieșire și am mers pe marginea asta până în capăt și așa este până acolo. Deci de la apă este.”

Mulți evită zonele din apropierea lacului, tocmai din cauza mirosului de resturi vegetale putrezite.

Turist: ”Greu de suportat. N-ai trece pe aici... Incredibil că acesta este Herăstrăul, nu credeam.”

Conducerea muzeului susține că a făcut nenumărate solicitări pentru curățarea apei.

Paulina Popoiu - director general al Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti": ”Vorbim de un Muzeu cu aproape 1 milion de vizitatori pe an din care mai bine de jumătate sunt străini. În interiorul muzeului în acest moment nu se mai poate sta din cauza mirosului care vine dinspre lac. Noi nu am stat cu mâinile în sân și de ceva vreme facem hârtii. La primărie, la Alpab, peste tot am făcut.”

Turiștii au început să se împuțineze.

Rareș Dina - director administrativ al Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti": ”Evident că ne afectează mult mizeria din lacul Herăstrău, în special din cauza mirosului. Am avut reclamații. Avem reclamații chiar și în caietele din impresii ale Muzeului Satului.”

Reporter: A scăzut numărul vizitatorilor în aceste 2 luni?

Rareș Dina: Da, se simte o scădere, din păcate.

Cei de la Administrația Lacuri Parcuri și Agrement spun că de vină ar fi „procesul de eutrofizare al lacului”. Fenomenul apare în special în lacurile unde circulația apei este redusă. Se transformă treptat în mlaștini, care cu timpul încep să împrăștie în aer mirosuri greu de suportat.

Tot cei de la ALPAB au transmis că situația ar putea fi rezolvată la mijlocul toamnei, atunci când vor fi reparate și malurile lacului Herăstrău.

