Reclamațiile au fost făcute din mai multe zone, aflate mai ales în sudul Capitalei. Autoritățile au demarat o serie de controale, dar deocamdată n-au identificat, cu certitudine, sursa mirosului.

Mirosul este resimțit cel mai puternic seara, în localitățile Berceni și Jilava, dar și în mai multe zone din București, în special în Sectoarele 2, 3 și 4. Mirosul a ajuns, însă, și în unele zone din centrul și nordul Capitalei. Localnicii spun că, în ultimele seri, nu au mai putut ține ferestrele deschise.

Potrivit Asociației „Iar Miroase”, au fost transmise peste 1.600 de sesizări către instituțiile statului doar în ultimele 48 de ore.

Marius Stratulat, președintele Asociației „Iar Miroase”: „Ne confruntăm cu o poluare masivă a aerului și a solului și chiar a pânzei freatice. Apa din fântâni miroase a gunoi.”

Garda de Mediu verifică acum mai multe gropi de gunoi, depozite de deșeuri, stația de epurare care deservește Bucureștiul, dar și caseta de apă a râului Dâmbovița.

Andrei Corlan, comisar general la Garda de Mediu: „Extrem de important este să vedem dacă mirosul îndeplinește una dintre cele 3 condiții care fac ca mirosul să fie o problemă de mediu. Adică ca mirosul să fie însoțit de o depășire a indicatorului de calitate, să existe o legătură de cauzalitate între miros și nerespectarea condițiilor și autorizațiile de mediu și al 3-lea este să fie o activitate care nu este autorizată de noi.”

Specialiștii spun că, în zilele caniculare, mirosurile neplăcute pot deveni mai intense. Oficialii precizează că, până în acest moment, nu au fost identificate depășiri ale indicatorilor de calitate a aerului care să confirme existența unei poluări. Verificările sunt în desfășurare.