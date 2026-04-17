La Mănăstirea Dervent din Constanța, oamenii s-au dus cu speranță pentru sănătate și bunăstare și au băut din apa curgătoare de la subsolul bisericii. Iar în Capitală, voluntarii au umplut cu agheasmă mii de sticle, aduse de credincioși ori cumpărate din magazinul Catedralei Patriarhale.

Trei mii de litri de apă au pregătit preoții Catedralei Patriarhale, spre a potoli setea de ajutor divin a mulțimii care a urcat Dealul Mitropoliei.

Gigi Becali a stat, împreună cu preoții, chiar lângă altar, separat de credincioșii de rând, aflați în spatele a două rânduri de gard. A primit și agheasmă înaintea celorlalți și i-a stropit generos pe cei 4 călugări care l-au însoțit.

Corespondent PROTV: „Cuvântul “aghiasmă” vine din greacă. “Aghios” înseamnă sfânt, “aghiasmă”- apă sfântă. Slujba urmează și ea ritul bizantin. Însă distribuirea aghiasmei către credincioși are specific românesc. Inițial, până în 2020, oamenii au luat Aghiasma Mare de la Bobotează și aghiasma mică de la Izvorul Tămăduirii din butoaie, oricât au dorit. În pandemie, Patriarhia a oferit apa binecuvântată de preoți în sticluțe, din motive de igienă."

-De aici am luat-o!

-E de anii trecuți, nu?

-Da, eu le păstrez, doamnă!

Asta, până anul trecut, când unii enoriași au luat baxuri întregi, în speranța că sticlele aveau valoare SGR. Ca să prevină agitația, preoții au decis întoarcerea la butoaie și, în premieră, impunerea unei limite de un litru pentru fiecare credincios.

Puțini dintre cei prezenți au respectat regulă. Voluntarii au fost nevoiți să umple nenumărate bidoane de 5 litri și sticlele mari de plastic.

Credincioasă: „Agheasma mică se folosește în fiecare zi în timpul anului, se bea pe nemâncate și este folositoare și pentru suflete, și pentru trupuri.”

Asta cred și pelerinii mănăstirii Dervent din Constanța. În prima zi de vineri de după Paște, mii de oameni se roagă pentru sănătate și beau din izvorul aflat în interiorul biserici,i despre care se crede că are puteri tămăduitoare.

Credincioși: „O bem pentru ne a simți bine, asta este...” (...)

„Am venit să ne rugăm la Domnul Dumnezeul nostru pentru sănătatea familiei, pentru sănătatea mea ca mamă, ca soție.” (...)

„Sfânta Mănăstire Dervent are mult mai multe hramuri. Are hramuri mari și hramuri hrămulețe. Oricum toate sunt și toate sunt oficiate de preasfinția sa Teodosie.” (...)

„Să fie mai bine, așa vrem. Dumnezeu să ne ajute!”