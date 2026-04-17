Un șofer din Alba a transportat șapte copii în bena unui autovehicul. Imaginile au făcut înconjurul internetului. Ce a urmat

Poliţiştii din judeţul Alba au amendat un şofer care a fost fotografiat în timp ce transporta şapte copii în bena unui autovehicul, existând în orice moment riscul ca ei să cadă pe asfalt.
Poliţia s-a autosesizat după ce imaginile au apărut în mediul online.
În fotografiile postate pe reţelele de socializare se vede un autovehicul cu benă deschisă, în care şapte copii stau înghesuiţi.
”Găsiţi acest incompetent! Mai şi ambala masina la semafor”, a scris persoana care a publicat imaginile.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba s-a autosesizat, l-a identificat şi l-a sancţionat pe şofer.
”La data de 17 aprilie 2026, poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu şi au demarat verificări pentru stabilirea situaţiei de fapt. În urma activităţilor desfăşurate, a fost identificat conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 39 de ani, din municipiul Alba Iulia. Acesta a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu prevederile OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu amendă în valoare de 810 lei”, au transmis oficialii Poliţiei judeţene Alba.