Explicația, spun specialiștii, este fenomenul de inversiune termică, fenomen care apare uneori pe litoralul nostru.

La amiază, în stațiunea Mamaia, turiștii intrau timid în apă și nu zăboveau prea mult. Puțini au avut curaj să intre până la brâu.

Specialiștii spun că, după câteva ore petrecute în soare, intrarea în mare nu se face brusc. Recomandarea este să ne udăm întâi picioarele, brațele și abia dupa aceea să înaintăm în apă.

Gabriel Culea, șef Serviciu Salvamari Mamaia: ”Putem face un șoc termic și atunci apar problemele. Regula nr. 1, intru, mă acomodez și apoi fac îmbăierea. 2- e foarte important când inchiriem anumite ambarcațiuni sau plăci sau caiace, să avem vesta de salvare, ne putem răsturna, temperatura apei fiind scăzută, acel șoc termic se poate instala, vesta de salvare ne salvează viața".

Explicația vine de la un fenomen natural. Apa caldă de la suprafață este împinsă de curenți, prin mișcări de rotație, spre larg, iar în locul ei, în apropierea țărmului, ajunge apa rece.

Apa Mării Negre se va încălzi constant în această săptămână

Fenomentul este numit de oceanografi upwelling sau inversiune termică și aduce beneficii pentru pescuit - apele adânci aduc la lumină resturi de microorganisme care hrănesc bancurile de pești.

Pe 2 iulie, apa mării era foarte caldă, apoi încet- încet a început să scadă. Cel mai tare, duminică, când în apă se înregistrau doar 17 grade Celsius.

Răzvan Mateescu, cercetător INCDM: ”În situația de upwelling avem această scădere bruscă a temperaturii, avem și această scădere, de la 23 la 17, deci avem diferență de 6 grade".

Dincolo însă de explicațiile științifice, fenomenul este coșmarul turiștilor în mijlocul verii. Afară e arșiță, dar nu pot intra în apa rece ca gheața.

Adrian Bîlbă, doctor în științe: ”Depinde de puterea vântului de sud, a bătut sudul câteva zile, acum s-a liniștit, în zilele următoare, cel puțin până în weekend, fiindcă nu există vreo prognoză de furtună dinspre sud, se va încălzi marea consistent".

Pe de altă parte, la malul mării, întreaga săptămână sunt anunțate temperaturi ridicate.