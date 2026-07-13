Luni temperatura apei are 19-20 de grade, după ce duminică, în unele zone, a coborât până la 17 grade, deși, în mod normal, la mijlocul lunii iulie ar trebui să aibă 25 de grade Celsius. De vină este fenomenul „upwelling”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Puțini turiști s-au încumetat să intre în apa mării. Cei mai temerari dintre ei și-au făcut curaj. Apa mării este mai rece decât în mod obișnuit din cauza fenomenului de „upwelling”. Asta înseamnă că vântul împinge spre larg apa caldă de la suprafață, iar în locul ei urcă apa rece din adâncuri. Turiștii care intră în mare simt o diferență de aproximativ 6 grade față de zilele obișnuite. Astăzi, apa are 19-20 de grade, iar ieri a avut chiar 17 grade în unele zone. Salvamarii recomandă ca intrarea în apă să se facă treptat, mai ales după expunerea la soare, pentru a evita șocul termic. Specialiștii spun că, în zilele următoare, apa mării se va încălzi cu unul sau două grade.”