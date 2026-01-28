Alunecarea de teren a fost provocată de ploi, dar și de variațiile de temperatură din ultimele zile. Fenomenul de îngheț noaptea – dezgheț ziua – a șubrezit solul, spun specialiștii.

Drumul Județean 101R, care se desprinde din DN1, la Câmpina, spre Cornu, s-a rupt marți seară. Accesul vehiculelor a fost interzis în zonă, imediat ce o bucată mare de asfalt s-a prăbușit.

Iulian Miu, localnic: „Ne așteptam să se rupă pentru că au fost probleme mai mereu. Nu e consolidat malul ăsta stâng la coborâre și nu mai sunt nici pomi suficienți, a plouat mult, a stagnat apă și s-a infiltrat pe sub șosea.”

Drumul recent asfaltat, acum inutilizabil

Drumul a fost asfaltat cu doar câteva luni în urmă, spun oamenii, care caută acum soluții de transport.

Mariana Drăgan, localnică: „Nu mai avem legături să ajungem la serviciu în primul rând. Dacă se făcea lucru bun, nu se ajungea așa. Anul trecut s-a reparat.”

În apropierea locului surpat sunt parcate utilajele societății care asigură deszăpezirea și întreținerea drumurilor. Autoritățile spun că pericolul unei noi alunecări de teren nu a trecut.

Mario Soare, vicepreședinte CJ Prahova: „Din păcate, nu este vorba numai de zona aceasta unde s-a prăbușit… este până în curbă jos și vorbim, s-ar putea de câteva milioane bune pentru lucrări de reparații.”

Autoritățile locale și județene speră că vor primi bani de la Guvern pentru refacerea șoselei.

