Sunt semne că în România va fi o iarnă cu ger și multă zăpadă. Climatologii au descoperit anomalii ale vortexului polar

Sunt semne că vom avea o iarnă cu ger și multă zăpadă, spun meteorologii, dar și climatologii care au descoperit anomalii ale vortexului polar.

Frigul a venit deja de la sfârșitul lui septembrie, iar în 21 octombrie la Miercurea Ciuc s-a înregistrat un nou record de temperaturi negative, minus 9,7 grade.

Specialiștii pun gerul timpuriu pe seama slăbirii vortexului polar care permite maselor de aer rece să coboare până la noi.

Peisajul este înghețat la Vârful Omu. Pe crestele munților, iarna e deja instalată, iar la altitudini mai joase avem deja dimineți cu brumă, pămant înghețat și recorduri negative.

Ana Maria Barbu, corespondent PRO TV: "La Miercurea Ciuc, dimineața acestei zile a fost cea mai rece de când se fac măsuratori: - 9,7 grade. A fost doborât astfel recordul zilei de 21 octombrie, înregistrat acum 76 de ani, când termometrele au arătat -8,5 grade Celsius. A fost ger și în multe localități din țară, lucru neobișnuit pentru această perioadă, spun meteorologii."

Mihai Timu, meteorolog ANM: ”În mod normal ar trebui să avem temperaturi în general pozitive la această dată până la 10-12 grade în zona litoralului, 8-9 grade în Capitală, în depresiuni ar trebui să avem undeva spre 0 grade, dar iată că am avut un front atmosferic rece care a traversat țara."

Specialiștii pun această răcire pe seama unei anomalii a vortexului polar. În loc să fie format din curenți puternici care să tina frigul la polul nord, vortexul a slăbit, și-a încetinit mișcarea; iar aerul rece "se scurge" spre zonele temperate ale globului, unde apar ninsori abundente și zile geroase.

Iulian Holobâcă, climatolog: ”Avem episoade de răciri bruște și chiar situații în care avem ger, adică temperaturi nocuturne sub -15, și chiar- 20 de grade în astfel de episoade. Respectiv ninsori, și chiar episoade în care avem situații de viscol.”

Specialiștii mai spun că, dacă tendința de încetinire a mișcării vortexului se menține, iarna ar putea fi geroasă, cu ninsori abundente și viscol. Primele zăpezi au căzut încă din septembrie, iar Transfăgărășanul și Transalpina au fost închise cu trei săptămani mai devreme.

Climatologii urmăresc vortexul polar, pentru că el face diferență dintre o iarna caldă, uscată, și una geroasă, cu zăpadă.

