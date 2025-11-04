Darius Vâlcov, eliberat din închisoare după ce Instanţa supremă a stabilit că faptele s-au prescris

04-11-2025 | 17:40
Darius Vâlcov va fi eliberat din penitenciar, după ce un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a decis marţi că faptele pentru care acesta a fost condamnat la şase ani de închisoare în Dosarul Tablourilor s-au prescris.

Condamnat definitiv în mai 2023, Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, a fugit în Italia înainte de pronunţarea sentinţei, fiind extrădat în ţară în august 2023 şi încarcerat la Penitenciarul Rahova.

După ce a executat doar o treime din pedeapsă, Vâlcov a obţinut marţi anularea condamnării, prin admiterea unei căi extraordinare de atac - recursul în casaţie, decizia fiind luată de un complet format din judecătorii Alin Sorin Nicolescu, Ioana Bogdan, Valerica Voica, Isabelle Tocan şi Luminiţa Criştiu-Ninu.

Rămâne ca Darius Vâlcov să achite suma de 6.200.000 lei, reprezentând prejudiciu reţinut în sarcina sa.

"Reamintim că, într-un stat de drept, justiţia funcţionează după reguli, nu după circumstanţe. Indiferent de calitatea persoanelor vizate sau de percepţia publică, instanţele sunt obligate să aplice legea şi Constituţia, dovadă de independenţă a justiţiei, garanţiile pentru cetăţenii obişnuiţi, ca şi pentru persoanele cu notorietate, sunt aceleaşi în faţa legii. Soluţiile de punere în libertate exprimă respectarea unei decizii constituţionale care face parte din ordinea de drept", a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Instanţei supreme, Victor Alistar, care a explicat că judecătorii au aplicat în acest caz o decizie a Curţii Constituţionale.

Darius Vâlcov a mai avut două dosare de corupţie pe rolul instanţelor, reuşind să scape de ele. Astfel, în noiembrie 2021, Curtea de Apel Craiova l-a achitat într-un dosar în care era acuzat de instigare la dare şi luare de mită. În martie 2023, tot Curtea de Apel Craiova i-a anulat o condamnare de 6 ani şi 6 luni închisoare pentru luare de mită, pe motiv că faptele de care era acuzat s-au prescris.

În Dosarul Tablourilor, Vâlcov a fost trimis în judecată în mai 2015 pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, în formă continuată.

Potrivit DNA, în cursul anului 2009, omul de afaceri Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, l-a contactat pe Darius Vâlcov, la acea dată primar al municipiului Slatina, căruia i-a propus ca, în schimbul oferirii sprijinului în influenţarea factorilor de decizie din cadrul autorităţii contractante (SC Compania de Apă Olt SA), în vederea câştigării unor licitaţii de lucrări pentru obiective situate în Slatina, Scorniceşti, Piatra Olt şi Drăgăneşti, să îi dea 20% din valoarea sumelor încasate, conform contractelor de execuţie.

Propunerea a fost făcută în contextul în care, în noiembrie 2008, fusese aprobat la nivel guvernamental proiectul "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt", al cărui beneficiar final a fost SC Compania de Apă Olt SA, operator regional, finanţarea fiind asigurată, majoritar, din fonduri europene nerambursabile.

În cadrul acestui proiect au fost încheiate trei contracte: "Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare în oraşele Scorniceşti şi Potcoava", "Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare în municipiul Slatina" şi "Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare în oraşele Drăgăneşti Olt şi Piatra Olt".

Cu ocazia derulării procedurilor de licitaţie referitoare la atribuirea celor trei contracte, susţinea DNA, membrii comisiei au procedat, la îndemnul lui Darius Vâlcov, în mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor condiţii de eligibilitate în scopul favorizării firmei Tehnologica Radion.

În consecinţă, Tehnologica Radion a câştigat licitaţiile organizate în cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată în judeţul Olt", fiind semnate contracte cu Compania de Apă Olt pentru mai multe lucrări, de 78.201.552 lei.

Conform DNA, Theodor Berna şi Darius Vâlcov au stabilit de comun acord ca sumele de bani să-i fie remise acestuia din urmă, în numerar, în lei şi numai la sediul firmei.

În baza acestei înţelegeri, în perioada ianuarie - martie 2011, Darius Vâlcov s-a prezentat periodic la sediul firmei Tehnologica Radion, unde a primit suma totală de 1.200.000 lei, în trei tranşe a câte 400.000 lei, remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul Compania de Apă Olt efectua plăţi în contul societăţii.

De asemenea, în perioada aprilie - decembrie 2011, Darius Vâlcov a primit de la Theodor Berna, prin intermediul lui Minel Prina, suma totală de 2.500.000 lei, în cinci tranşe a câte 500.000 lei.

În plus, în perioada 2012 - 2013, Darius Vâlcov a primit de la omul de afaceri, prin intermediul mai multor firme, suma de 3.080.000 lei.

Sursa: Agerpres

