Seismul a avut loc la ora 19:31, la adâncimea de 116,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 35 km vest de Focşani, 63 km nord de Buzău, 75 km est de Sfântu-Gheorghe, 87 km est de Braşov, 93 km sud-vest de Bârlad, 95 km sud de Bacău.



De la începutul lunii ianuarie, în România s-au produs 22 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3 grade.

