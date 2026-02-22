Situația drumurilor din țară după episodul de viscol. CNAIR, anunț de ultimă oră despre restricţiile de circulaţie

Știri Actuale
62605671
Shutterstock

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat că, în prezent, nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice.

autor
Sabrina Saghin

„În urma intervenţiilor permanente şi constante ale personalului CNAIR, în prezent nu mai sunt sectoare din reţeaua rutieră naţională închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice specific sezonului de iarnă", potrivit unui comunicat al instituţiei transmis duminică.

Conform sursei citate, de sâmbătă, ora 18:00 până duminică, ora 6:00, personalul CNAIR a acţionat cu 1.098 utilaje şi a răspândit 5.188,8 tone de material antiderapant şi 8,2 tone clorură de calciu.

CNAIR recomandă şoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condiţiile meteo şi eventualele restricţii de trafic, să utilizeze corect sistemele de iluminare şi climatizare şi să îşi adapteze viteza la starea carosabilului, păstrând în permanenţă o distanţă de siguranţă faţă de celelalte vehicule.

Drumuri închise în Buzău

Restricţiile de circulaţie pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone au fost ridicate, duminică dimineaţa, pe drumul naţional DN 2C, între kilometri 0 şi 48, însă traficul se desfăşoară, în continuare, în condiţii de iarnă, a informat Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău.

„Începând cu ora 07:30, a fost ridicată restricţia de circulaţie pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 3,5 tone pe sectorul de drum naţional DN2C, km 0+000 - 48+000", a transmis sursa citată.

Autorităţile recomandă conducătorilor auto să manifeste prudenţă şi să adapteze viteza la condiţiile de drum.

Drumuri blocate în Brăila

Două drumuri judeţene şi unul comunal din judeţul Brăila erau blocate, duminică dimineaţa, din cauza condiţiilor nefavorabile, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), care precizează însă că traficul rutier se desfăşoară normal pe drumurile naţionale.

Sunt blocate drumurile judeţene: DJ 211B - Bărăganu - Victoria - Mihai Bavu; DJ 212 Mihai Bravu - limita cu judeţul Ialomiţa; DC Pribeagu - Colţea.

„Se lucrează pentru îndepărtarea sulurilor de zăpadă. Pe celelalte drumuri se circulă în condiţii de iarnă. Pe drumurile naţionale se circulă în condiţii normale", arată ISU Brăila.

Autorităţile menţionează că nu sunt probleme în ceea ce priveşte trecerea cu BAC-ul în Insula Mare a Brăilei.

De asemenea, toate localităţile sunt alimentate cu energie electrică. 

Șase drumuri județene din Ialomița, închise din cauza condițiilor meteo

Şase drumuri judeţene din Ialomiţa sunt închise, duminică dimineaţa, din cauza condiţiilor meteo, autorităţile recomandând cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale şi să respecte restricţiile instituite.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Ialomiţa, la ora 9:00, traficul era închis pe DJ 201 B - Raşi - Ciochina, DJ 313 Horia - Axintele, DJ 402 Hagieşti - Lilieci, DJ 102 H - Grindu - Colelia, DJ 102H Miloşeşti - Reviga, DJ 203F Scânteia - Murgeanca - Valea Ciorii, DJ 213 Gura Ialomiţei - limită cu judeţul Brăila şi DJ 201 Albeşti - Poiana.

„Structurile Ministerul Afacerilor Interne sunt pregătite la nivelul judeţului Ialomiţa şi acţionează în sistem integrat pentru soluţionarea operativă a oricăror solicitări venite din partea cetăţenilor. Rugăm participanţii la trafic să respecte restricţiile instituite, să evite deplasările neesenţiale în zonele afectate şi să se informeze permanent din surse oficiale cu privire la evoluţia situaţiei", a transmis sursa citată.

Sursa: Agerpres

Etichete: drumuri nationale, CNAIR, viscol, zapada,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Putin amenință din nou Occidentul! Ce i-a înfuriat pe ruși
Putin amenință din nou Occidentul! Ce i-a înfuriat pe ruși
Citește și...
Efectele Codului galben de viscol și ninsori. Bilanțul distrugerilor provocate de vremea extremă în 12 județe și București
Știri Actuale
Efectele Codului galben de viscol și ninsori. Bilanțul distrugerilor provocate de vremea extremă în 12 județe și București

Fenomenele meteorologice periculoase prognozate au provocat efecte la nivelul a 31 de localități din 12 județe și municipiul București, zeci de tronsoane de drumuri naționale și județene fiind închise traficului rutier din cauza zăpezii și a viscolului.

Românii, nemulțumiți de întârzierile mari ale trenurilor din cauza viscolului. „Cei de la informații ne-au mințit pe față”
Știri Actuale
Românii, nemulțumiți de întârzierile mari ale trenurilor din cauza viscolului. „Cei de la informații ne-au mințit pe față”

Ninsoarea și vântul puternic au dat peste cap și circulația din gări și aeroporturi. La Otopeni, de pe aeroportul Henri Coandă, niciun avion nu a plecat la timp și pasagerii au așteptat chiar și peste 3 ore până să decoleze.

România, lovită din plin de ciclonul mediteranean. Viscolul a închis drumuri și blochat traficul în 16 județe și Capitală
Știri Actuale
România, lovită din plin de ciclonul mediteranean. Viscolul a închis drumuri și blochat traficul în 16 județe și Capitală
Recomandări
Se modifică sistemul RO-ALERT. Populația va fi alertată în mai multe moduri. Explicația lui Raed Arafat
Știri Actuale
Se modifică sistemul RO-ALERT. Populația va fi alertată în mai multe moduri. Explicația lui Raed Arafat

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, reafirmă că mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcție de tipul mesajului și de gravitatea situației.

O întâlnire între Zelenski și Putin este posibilă „în următoarele săptămâni”. Witkoff: „Sperăm că veți auzi vești bune”
Stiri externe
O întâlnire între Zelenski și Putin este posibilă „în următoarele săptămâni”. Witkoff: „Sperăm că veți auzi vești bune”

Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a spus că în următoarele săptămâni ar putea apărea „vești bune” privind încheierea războiului ruso-ucrainean și nu a exclus posibilitatea unui summit între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Ucraina, România și Republica Moldova înființează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională
Știri Actuale
Ucraina, România și Republica Moldova înființează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională

În cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică , desfășurat zilele trecute la Kiev, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere trilateral între instituțiile naționale de securitate cibernetică din Ucraina, România și Moldova.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

24:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 22 Februarie 2026

02:02:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 3

22:21

Alt Text!
I like IT
Ediția 3 - 2026

21:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Încă o ”dublă” pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr!

Sport

Andrei Nicolescu a dezvăluit noul ”complex” al lui Dinamo: ”Cum a fost FCSB, așa e acum Rapid!”