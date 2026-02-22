Investițiile vor veni în perspectiva unei potențiale listări publice care ar putea evalua compania la până la 1.000 de miliarde de dolari, a declarat vineri o sursă pentru Reuters, transmite news.ro.

Performanță financiară peste așteptări în 2025

Veniturile companiei au ajuns la 13 miliarde de dolari, depășind estimarea de 10 miliarde, în timp ce cheltuielile anuale s-au situat la 8 miliarde, sub ținta de 9 miliarde, potrivit aceleiași surse.

Nvidia se apropie de finalizarea unei injecții de capital de 30 de miliarde de dolari în OpenAI, ca parte a unei runde de finanțare de peste 100 de miliarde. Tranzacția ar evalua compania condusă de Sam Altman la aproximativ 830 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari finanțări private din istorie.

Proiecții ambițioase, costuri în creștere

OpenAI, susținută de Microsoft, anticipează venituri totale de peste 280 de miliarde de dolari până în 2030, împărțite aproape egal între segmentul de consum și cel enterprise, conform CNBC. Altman estimase anul trecut cheltuieli de 1,4 trilioane de dolari pentru 30 de gigawați de infrastructură — suficient pentru a alimenta circa 25 de milioane de locuințe americane.

Între timp, costurile de inferență s-au cvadruplat în 2025, reducând marja brută ajustată de la 40% la 33%, relatează The Information.