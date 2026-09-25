Seismul a avut loc la adâncimea de 142,8 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 58 km est de Braşov, 59 km sud de Buzău, 66 km sud de Focşani, 72 km nord de Ploieşti şi 99 km nord-est de Târgovişte, potrivit Agerpres.

De la începutul lunii septembrie, în România s-au produs 16 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,1 pe Richter.

Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.