Cutremur produs sâmbătă în România, într-o zonă neobișnuită. Ce magnitudine a avut și unde a lovit

Stiri actuale
13-12-2025 | 12:16
seismograf

Un cutremur cu magnitudinea 2,4 s-a produs, sâmbătă, în judeţul Sibiu, zonă unde nu au loc prea des manifestări seismice.

autor
Stirileprotv

”În ziua de 13 Decembrie 2025, la ora 09:41:51 (ora locală a României), s-a produs în TRANSILVANIA, SIBIU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adâncimea de 5.0 km”, a transmis, sâmbătă, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Sursa citată a precizat că seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 25 km V de Sibiu, 37 km SE de Alba Iulia, 59 km SV de Medias, 72 km E de Hunedoara, 72 km E de Deva, 86 km NV de Râmnicu Valcea, 87 km S de Turda, 91 km NE de Târgu Jiu.

Zona nu este extrem de activă în activitate seismică

Sursa: News.ro

Etichete: Sibiu, romania, cutremur,

Dată publicare: 13-12-2025 12:16

