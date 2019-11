Cutremur în Albania. 47 de morți și peste 600 de răniți. Mărturiile unui supraviețuitor

Albania încearcă să revină pe linia de plutire, după seismul care a devastat ţara.

Echipele de salvatori, venite din mai multe ţări, printre care şi România, Italia, ori Croația, fac eforturi impresionante că să scoată supravieţuitorii dintre ruinele clădirilor făcute una cu pământul.

Un bilanț încă provizoriu indică 47 de morţi şi peste 600 de răniţi, dar cifrele ar putea creşte, pentru că mulți oameni sunt dați dispăruți.

Rămas sub dărâmături, un bărbat din Durres a aşteptat trei zile să vadă iar lumina zilei.

Prins după cutremur sub un morman de moloz, bărbatul de 33 ani nu și-a pierdut nădejdea. Abia aseară a fost scos de sub ruinele blocului în care a locuit până marți. Salvatorii au muncit zeci de ore ca să ajungă la el.

Mulți albanezi nu mai au însă puterea să spere că-și vor îmbrățișa din nou rudele, la 80 de ore după seismul cu magnitudinea 6,4 grade pe scara Richter.

Un bărbat care a fost salvat după 24 de ore își povestește experiența de pe patul de spital.

„Tavanul era la câțiva centimetri de fața mea. Am fost conștient tot timpul cât am stat sub ruine, așa am putut vorbi cu un pompier. M-a întrebat cum mă cheamă. Apoi au înlăturat cât de cât molozul cu un excavator. Abia după asta s-a putut târî pompierul pe burtă până la mine, l-am implorat să mă scoată mai repede pentru că nu mai aveam aer”, spune Fatmir Gjana.

Albanezii sunt impresionați și de drama prin care trece fiul premierului Edi Rama. Gregor Rama a anunțat pe Instagram că, printre zecile de victime ale cutremurului, se numără viitoarea lui soție, în vârstă de 24 de ani, și întreagă familie a acesteia.

Pe fondul tragediei care a lovit din senin acest stat balcanic, revine dureros în discuție problema corupției. Multe dintre clădirile prăbușițe au fost construite fără autorizație.

SÎNC TITRAT Jorgaq Stasi Inginer constructor

„Regiunea Durres și zona de coastă până la orașul Vlora sunt regiuni seismice unde pot avea loc cutremure cu magnitudinea de 9. De aceea clădirile nu ar trebui să aibă mai mult de patru sau cinci etaje, folosind fier beton. Toate clădirile mai înalte trebuie să aibă o fundăție foarte solidă, dar, în aceste condiții tehnice, nu ar mai trebui permisă construcția altor blocuri. Iar clădirile care nu respectă normele de siguranță trebuie să fie puse la pământ!”, a declarat Jorgaq Stasi, inginer constructor.

Autoritățile de la Tirana i-au avertizat pe locatarii blocurilor afectate de cutremur să nu revină în apartamente până când clădirile nu sunt verificate temeinic de către experți.