Curtea de Conturi sesizează Parchetul în cazul BTT SA. Patrimoniul uriaș, exploatat de alții

Plenul Curții de Conturi va sesiza organele de urmărire penală după ce a identificat o serie de ilegalități „cu impact deosebit de important asupra activității" la Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA, societate cu capital majoritar de stat.

În urma unui audit de conformitate efectuat pentru perioada 2021-2023, Curtea de Conturi a tras concluzii îngrijorătoare privind activitatea BTT SA. Acționar majoritar la BTT este statul român, prin Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care deține 87,92% din acțiuni.

Principalele deficiențe identificate se referă la nerespectarea obligațiilor legale de reîntregire a patrimoniului societății. „Entitatea nu a întreprins demersurile legale necesare în vederea reîntregirii patrimoniului cu activele care au fost astfel înstrăinate prin contracte de vânzare-cumpărare încheiate în baza contractelor de asociere în participațiune anulate de instanța penală", se arată în raportul de audit.

Exploatări ilegale și lipsuri de evidență

Auditorii au mai constatat că BTT SA a acceptat „în mod nejustificat" exploatarea unor active aflate în proprietatea sa de către terțe persoane, fără încheierea de angajamente legale. De asemenea, la nivelul entității nu există „o situație clară, corectă și reală a activelor ce au făcut obiectul unor contracte de asociere în participațiune".

Deficiențele se extind și asupra modului de desfășurare a inventarierii generale a patrimoniului în perioada analizată, precum și asupra contractelor de închiriere, care prezintă neconformități privind încheierea și derularea acestora.

Recomandări pentru recuperarea prejudiciilor

În Scrisoarea către management adresată conducerii BTT SA, Curtea de Conturi a transmis o serie de recomandări concrete pentru remedierea situației. Printre acestea se numără „instituirea măsurilor legale pentru reintegrarea în patrimoniul societății a tuturor activelor înstrăinate ilegal" și „stabilirea întinderii prejudiciului creat prin neinstituirea demersurilor legale necesare în vederea realizării veniturilor din exploatarea terenurilor aflate în proprietatea BTT SA, dar în folosința unei societăți comerciale".

Curtea recomandă, de asemenea, „efectuarea unei analize detaliate privind activele aflate în folosința unor terțe persoane juridice, fără a avea la bază angajamente legale valabil încheiate" și „dispunerea măsurilor necesare în scopul întocmirii unei analize privind situația juridică actuală a tuturor activelor de natura clădirilor și terenurilor aflate în patrimoniul societății".

Probleme la contractele de închiriere

Un alt aspect vizat de recomandări se referă la contractele de închiriere aflate în derulare. Curtea solicită „reanalizarea de către BTT SA a tuturor contractelor de închiriere aflate în derulare, atât pentru stabilirea situației juridice a acestora, cât și a modului în care au fost respectate și aplicate clauzele contractuale".

Instituția mai cere „stabilirea întinderii prejudiciului creat prin neîncasarea contravalorii chiriei indexate, pe perioada de la data încheierii contractelor și până în prezent" și dispunerea măsurilor legale pentru recuperarea acestuia.

„Pentru neconformitățile în cazul cărora există indicii că faptele au fost săvârșite cu încălcarea legii penale, Plenul Curții de Conturi a decis sesizarea organelor de urmărire penală", precizează comunicatul instituției.

Contextul istoric al societății

BTT SA este succesoarea fostului Birou de Turism pentru Tineret, entitate înființată în 1968 ca „un organ specializat cu personalitate juridică ce se ocupa de organizarea turismului și excursiilor pe plan central, a taberelor de odihnă pentru tineret, orientarea activității turistice de masă".

Societatea dispune de un patrimoniu semnificativ constând în baze turistice și de agrement amplasate pe întreg teritoriul țării. În afara statului român, ceilalți acționari sunt S.I.F. Transilvania, acționari persoane juridice tip listă și acționari persoane fizice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













