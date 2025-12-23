Cuplu salvat cu elicopterul de pe vârful Parâng. Au urcat pe munte fără echipament corespunzător

Un bărbat din Vâlcea și iubita lui, din Târgu Jiu, au fost salvați de pe munte cu elicopterul.

Cei doi au plecat în excursie pe vârful Parâng fără echipament corespunzător.

Tânărul în vârstă de 30 de ani a alunecat și s-a lovit, iar din cauza durerilor nu s-a mai putut deplasa către baza muntelui.

Femeia de 27 de ani era epuizată și în șoc hipotermic. Salvamontiștii au reușit să ajungă la ei cu un elicopter și i-au transportat la spital.



