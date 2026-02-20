Bărbatul, care are trei copii, și femeia, care are 5, sunt concubini și sunt suspectați că își băteau copiii, ancheta demarând după ce doi dintre aceștia au fugit de acasă din cauza violențelor.

Investigații în acest caz au început în noiembrie 2025, când doi minori cu vârste de 11 și 13 ani, din localitatea Miheșu de Câmpie, au fugit de acasă, spunând autorităților că sunt bătuți în familie. Cercetările făcute de polițiști au arătat că aparținătorii celor doi sunt un bărbat de 42 de ani și o femeie de 32 de ani, care trăiesc într-o relație de concubinaj, el având trei copii, iar ea cinci, au declarat pentru News.ro surse judiciare.

Vineri, 20 februarie, cei doi au fost reținuți de către polițiștii din Zalău, pe numele lor urmând a fi formulată propunere de arestare preventivă.

În condițiile în care cei 2 copii plecați de acasă în noiembrie se află deja în grija autorităților, anchetatorii au decis să sesizeze DGASPC Mureș, instituție care îi va prelua și pe ceilalți 6 copii, care au vârste între 10 și 15 ani. Decizia a fost luată în condițiile în care verificările au arătat că cei 6 erau supuși de către părinți „unor tratamente degradante, constând în lipsa asigurării hranei și îmbrăcămintei corespunzătoare, precum și punerea în primejdie a dezvoltării intelectuale și morale”.

Cercetările privindu-i pe cei doi părinți continuă, urmând ca instanța de judecată să decidă dacă emite mandate de arestare preventivă pe numele lor.