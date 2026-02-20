Griffiths, în vârstă de 58 de ani, a căzut de la etajul al 17-lea al unui imobil de apartamente din stațiunea litorală Pattaya, pe 9 februarie, a indicat poliția pentru Reuters.

Poliția s-a deplasat la fața locului, unde a găsit trupul unui cetățean britanic, pe care l-a identificat ca fiind Quentin John Griffiths.

Investigațiile inițiale arată spre o sinucidere și nu există indicii despre un act criminal, a menționat poliția.

Camerele de supraveghere nu au arătat pe nimeni intrând în apartamentul lui Griffiths, care locuia singur. Cu toate acestea, cadavrul său a fost trimis pentru autopsie, a precizat poliția.

Potrivit acesteia, un prieten thailandez al lui Griffiths a declarat că britanicul era îngrijorat de procesele deschise de fosta lui soție, o cetățeană thailandeză.

De altfel, în apartament au fost găsite documente referitoare la aceste procese.

Cazul nu a atras inițial atenția mass-mediei din Pattaya, unde trăiește un contingent numeros de rezidenți străini, înainte ca despre el să scrie joi cotidianul britanic.

Griffiths a fost cofondator al ASOS în anul 2000 și a rămas un acționar major până când a părăsit compania.