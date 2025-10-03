Primăria Capitalei vrea să rezolve ambuteiajele cu vopsea galbenă. Marcajul care va apărea în marile intersecții

03-10-2025
În București, șoferii care nu respectă regulile de circulație și blochează traficul sunt în vizorul polițiștilor. Agenții îi amendează pe cei care sunt cu ochii în telefon ori forțează semafoarele și blochează intersecțiile.

Valentina Neagu

În același timp, pe străzi a apărut din nou marcajul galben care interzice acest blocaj, iar mașinile de gunoi și marfă ar putea circula după un program stabilit de autoritățile locale.

Marcajul galben are rolul de a menține circulația fluidă și intersecția liberă. Șoferii trebuie să se oprească înainte de pătrat dacă spațiul de ieșire este ocupat și să aștepte până când drumul se eliberează.

În felul acesta, nu se creează blocaje și traficul se desfășoară mai ușor. Atunci când un șofer ignoră regula și intră pe marcaj fără să aibă loc să iasă, mașina rămâne blocată în mijloc și generează ambuteiaje.

Corespondent Știrile PRO TV: „Chiar dacă marcajul galben a fost gândit pentru a ține intersecția liberă, adevăratul test se dă pe ploaie sau la orele de vârf. În teorie, pătratul ar trebui să prevină blocajele. În realitate, însă, graba și nervii șoferilor fac diferența. Astfel de marcaje, ca cel din Piața Victoriei, vor fi trasate curând în toate marile intersecții”.

În primele 8 luni ale acestui an, sute de șoferi au blocat semafoarele și intersecțiile și au primit o amendă cu prinsă între 1.800 și 4.000 de lei. Și cei prinși că stau pe telefon și îngreunează traficul sunt sancționați.

Oana Pîrvan, purtător de cuvânt Brigada Rutieră: „Au fost aplicate aproximativ 5.100 sancțiuni pentru utilizarea telefonului mobil fără a folosi dispozitivul tip mâini libere și aproximativ 70 de sancțiuni pentru cei care au folosit telefonul mobil și concomitent cu această abatere au încălcat și o altă regulă de circulație”.

Iar primăria va lansa săptămână viitoare în dezbatere publică și un nou program de circulație pentru mașinile de marfă și cele care ridică gunoiul.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „Va fi foarte simplu, între 7 dimineața și 9 dimineața și între 16 și 19 vom elimina din trafic acele mașini care nu au ce căuta pentru a face loc părinților cu copii care trebuie să ajungă la școală, celor care trebuie să ajungă la muncă”.

Sute de polițiști de la secții și cei locali sunt în principalele intersecții zilnic, iar sute de camere, montate în toate zonele importante ale Capitalei, monitorizează traficul.

03-10-2025

