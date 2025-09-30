Câți șoferi au fost sancționați după ce au fost filmați și raportați online pe platforma MAI de alți români

La un an de la implementarea aplicației ESAR, prin intermediul căreia, pot fi semnalate comportamentele agresive din trafic, polițiștii au dat doar 1.000 de sancțiuni.

autor
Iulia Ciuhu

Este vorba despre șoferi care au fost surprinși pe drumurile publice, șicanându-i pe ceilalți cu flash-uri, claxoane, ori manevre imprudente.

Imaginile au fost surprinse în Suceava acum două luni. Un șofer care circula regulamentar a fost șicanat pe o porțiune de 25 kilometri de un altul care mergea în aceeași direcție. Victima a încărcat filmarea făcută cu camera de bord pe platforma MAI, hub.mai.gov.ro, la secțiunea ESAR iar o săptămână mai târziu a fost sunată de cei de la biroul rutier local.

Reclamant: „A început să îmi dea flashuri, dar nu avea nici o intenție să mă depășească. A venit foarte aproape de mine în mai multe rânduri. Am depus sesizarea și a fost sancționat cu reținerea permisului pentru 90 de zile."

Pentru a putea sesiza astfel de fapte, șoferii trebuie să își facă un cont pe platforma MAI. După conectare, completează un formular care include detalii despre incident – data, ora, locul și numărul de înmatriculare al vehiculului implicat – și atașează probe audio sau video.

Numai că sesizarea devine validă numai dacă respectă mai multe condiții – în primul rând, probele audio-video să fie clare și nu mai vechi de 30 de zile, iar reclamantul să atașeze o declarație pe propria răspundere privind corectitudinea informațiilor.

De aceea, la un an de la lansarea aplicației, poliția a dat doar 1.000 de sancțiuni contravenționale. În Iași, de exemplu, s-au depus 512 reclamații, însă numai 126 au fost eligibile.

Șofer: „Îți taie fața, îți frânează brusc în față, te claxonează, te înjură”.

Șofer: „Un proces foarte lung și nu știu dacă s-ar alege cu rezultate."

Comportamentul agresiv în trafic este interzis și se sancționează cu 4 sau 5 puncte de amendă, între 660 și 825 de lei, și cu măsură complementară de reținere a permisului de conducere pentru 30 de zile.

Viscol puternic la munte. Utilajele de deszăpezire nu făceau față condițiilor. Circulația a fost închisă pe Transalpina

Sursa: Pro TV

Etichete: aplicatie, amenzi, soferi,

Dată publicare: 30-09-2025 19:59

