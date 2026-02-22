În funcție de cât de gravă este o situație, avertizările sonore vor fi diferite. Semnalul sonor care există în prezent, folosit și la nivel internațional, va rămâne pentru un risc major, iminent, precum codul roșu de vreme rea.

Apoi va fi introdus un sunet mai discret, similar cu cel al unui mesaj SMS, ce va fi folosit pentru alerta severă, cum sunt codul galben sau codul portocaliu, dar și pentru cazurile în care dispare un copil.

A fost introdusă și o nouă categorie, alerta pentru siguranță publică, ce va fi notificată doar printr-un mesaj pe ecran, fără nicio sonerie. S-ar transmite, de pildă, în atacuri armate, pentru ca infractorul să nu descopere unde se ascund martorii.

Modificările le permit autorităților să notifice populația cu privire la unele situații pentru care până acum nu se transmitea un mesaj Ro-Alert, dar și să personalizeze atenționările - de pildă în cazul prezenței unor urși, când alerta cu tonalitate ridicată va fi transmisă doar pe parcursul zilei.

Raed Arafat, șeful DSU: „Vom adapta mesajele, va scădea numărul mesajelor care vin cu sunetul foarte intruziv, pe care îl cunoaște toată lumea”.

După mesajul Ro-Alert trimis acum câteva zile la ora patru dimineața, pentru codul roșu de ninsori abundente, au apărut critici din partea unor bucureșteni treziți de alarmă.

Cu toate acestea, Raed Arafat a explicat că modificările la sistemul Ro-Alert nu au nicio legătură cu reacțiile recente și că se află în lucru de luni bune, în colaborare cu cei de la STS. Speră să fie implementate pe toate telefoanele în următoarele 2-3 luni, pe măsură ce software-urile sunt actualizate. Unii cetățeni au observat deja schimbările.