Cum sunt reprezentați membrii comunității LGBTQ în cinematografia românească. Filmul care a luat un premiu la Cannes

Astăzi, cinefilii au mai multe șanse ca oricând să vadă personaje LGBT pe ecran, iar acest lucru joacă un rol important în schimbarea percepției publice asupra comunității LGBT.

Și cinematografia românească se înscrie în această tendință, cu cel puțin șapte lungmetraje și trei seriale TV care abordează problematica LGBT.

Filmul "Legături Bolnăvicioase”, regizat de Tudor Giurgiu și lansat în 2006, prezintă povestea emoționantă a două tinere - Alex și Kiki, care se îndrăgostesc și navighează prin complexitățile relației lor, într-o societate conservatoare.

"După dealuri", un film din 2012 regizat de Cristian Mungiu, nu abordează explicit relațiile LGBTQ+, dar explorează legătura profundă și tensionată dintre două femei, Voichița și Alina. Acest film aduce în discuție teme de represiune sexuală, dar și religioasă.

În 2017, Ivana Mladenovici aduce pe marele ecran "Soldații. Poveste din Ferentari". Adaptat după romanul lui Adrian Șchiop, filmul urmărește relația dintre antropologul Adi și fostul deținut Alberto. Această poveste de dragoste explorează marginalizarea și identitatea sexuală într-un mediu dur și neprietenos.

Un alt fiind remarcabil este "Un om la locul lui", regizat de Hadrian Marcu, în 2018. Protagonistul, Petru, interpretat de Bogdan Dumitrache, se confruntă cu conflictele interne legate de propria identitate sexuală, într-o poveste captivantă despre autocunoaștere și acceptare.

"Several Conversations About a Very Tall Girl", lansat în 2018, spune povestea a două fete care se întâlnesc și dezvoltă o relație romantică. Filmul explorează complexitățile și intimitățile unei relații între două femei, având o abordare sensibilă și autentică.

Eugen Jebeleanu regizează în 2020 "Câmp de maci", un film despre un jandarm român, Cristi, care încearcă să-și ascundă orientarea sexuală și relația sa cu Hadi. Acest film aduce în prim-plan lupta pentru acceptare și dreptul de a iubi liber.

"Trei kilometri până la capătul lumii", cel mai recent film românesc cu tematică gay explorează relațiile și identitatea în comunitatea LGBTQ+. Este o poveste despre dragoste și descoperirea de sine, prezentând un portret autentic al vieții și al provocărilor cu care se confruntă persoanele din această comunitate.

Adi, un adolescent de 17 ani dintr-un sat din Delta Dunării, care studiază la Tulcea, se întoarce acasă în timpul unei vacanțe de vară, când familia sa este brusc confruntată cu un adevăr pe care nu reușesc nici să-l înțeleagă, nici să-l accepte. Dragosta necondiționată, pe care Adi ar trebui să o primească de la părinții săi, dispare brusc. Filmul a primit anul acesta premiul Queer Palm la Festivalul de la Cannes.

Pro TV a dat startul și în ceea ce privește deschiderea spre comunitatea LGBTQ+, în seriale urmărite de milioane de telespectatori. În 2019, Ovi, interpretat de Hristu Trică, era primul personaj gay dintr-un serial românesc, Profu'.

Și în serialul “Vlad” există o scenă care surprinde dragostea, dar și atracția fizică dintre două femei, interpretate de unele dintre cele mai frumoase actrițe din România, Monica Bârlădeanu și Raluca Aprodu.

În "Groapa", unul dintre cele mai urmărite seriale de pe Voyo, ce în curând va fi difuzat și pe PRO TV, apare nimeni altul decât Emil Rengle, care, după ce agață un tânăr într-un club, se retrage cu el într-o cameră de hotel.

