Acesta a așteptat un credit de 6 milioane de euro pe care însă nu l-a primit niciodată. Lui Răzvan Leu i se promisese chiar și o deplasare în Dubai, alături de Călin Georgescu, în interes de afaceri.

În discuțiile înregistrate de anchetatori între cei doi suspecți apare și numele lui George Simion, liderul AUR. Georgescu a fost înregistrat spunând că misiunea lui a fost să desconspire partidele politice, inclusiv pe George Simion.

Înregistrările realizate de procurori aduc lămuriri privitoare la modul în care omul de afaceri buzoian a pierdut peste un milon de euro. Banii ar fi fost pentru o afacere cu aur în Dubai, dar și pentru campania electorală a lui Călin Georgescu - a declarat victima. Urma să primească însă o linie de credit de 6 milioane de euro.

Georgescu îl prezintă pe Ionel Rusen lui Leu ca fiind un „om de afaceri, foarte puternic financiar, iscusit în afaceri, cu foarte multe conexiuni și în care poate avea mare încredere”, notează procurorii.

Rusen se prezintă drept acționar al Wealth Bank, o bancă virtuala britanică - i-a spus el lui Leu. În acte însă e înregistrată pe insula Mwali, din arhipelagul Comore. Directorul ei era italianul Massimiliano Arena, al treilea cercetat pe lângă Călin Georgescu și Rusen în dosar. Procurorii menționează că este cercetat penal și în Italia pentru constituire de grup criminal transfrontalier.

Mesaje Rusen către Leu, decembrie 2021:

„Putem să luăm linia de credit fără probleme, sunt 20 de zile bancare, nu calendaristice”;

„Ai euro deja în cont, poți să îți faci un extras de cont normal chiar și online”.

Pe 28 decembrie 2021, firma lui Leu trimite un milion de euro. Banii nu merg la Wealth Bank, ci într-un cont la Incore Bank din Zurich, deschis pe numele altei firme: Migom Bank, din Dominica. I s-a spus că garanția trebuie depusă la o „bancă fizică".

Milioane de euro rulate prin bănci și promisiunile lui Călin Georgescu

Urmează promisiunea că valoarea creditului poate crește. Rusen îi trimite documente pe care încercuiește sume tot mai mari: 15 milioane, apoi 20.

„RUSEN: Asta e suma care o să îți intre în cont, e totul ok. merge bine.

LEU: Cum așa? Păi, nu erau 15?

RUSEN: Răzvan, uitasem, vezi că trebuie să depunem și cei 100.000 în bancă, în Elveția, până pe 20. Sunt banii pentru mărirea de capital la 15 milioane”.

Pe 20 ianuarie 2022, Leu mai depune 100.000 de euro, în același cont. Creditul nu vine. În schimb, vin scuzele prin mesaje de la Rusen.

„Durează o zi-două în plus pentru că e sumă mare și trece prin Banca Centrală Europeană pentru control";

„Mai au un pic și termină ăștia de la IT și poate să îți facă transferul".

Disperat, Leu îi scrie lui Călin Georgescu care, spun procurorii, se prezenta drept persoana care se ocupă de soluționarea problemei.

Georgescu îl asigură prin mai multe mesaje că își va primi banii:

„Am transmis și vorbit! Pozitiv, aștept detaliile de la el. Revin";

„Mă ocup. Revin";

„Executat. Ai răbdare până mâine dimineață. Îți comunic pașii, te rog";

„Am vorbit. Se duce personal la bancă astăzi. Mă sună după-amiază, după 4 pm. Revin la tine ulterior".

Însă banii tot nu au ajuns la Leu. În schimb, din extrasele bancare din Elveția, aflate în dosarul anchetatorilor, vedem ce s-a întâmplat cu o parte din garanția depusă. Din contul Migom Bank au plecat, între ianuarie și februarie 2022, peste 53.000 de euro către Massimiliano Arena și aproape 160.000 de euro către soția lui Ionel Rusen.

Procurorii nu au reușit să afle cu certitudine ce s-a întâmplat cu restul banilor. Menționează însă o plată de peste 4 milioane de euro către o bancă din Letonia, în care ar putea fi și restul sumei virată de Leu.

AUR și ”lovitura de stat”

Anchetatorii au înregistrat și în mai 2025 discuții între Călin Georgescu și Ionel Rusen. Au fost purtate chiar în mașina lui Rusen, într-o parcare de la mall Băneasa. Una dintre ele este despre George Simion, liderul AUR.

„CĂLIN GEORGESCU: Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion (n.n. Simion George) la final.

RUSEN IONEL: Da?

CĂLIN GEORGESCU: (n.n. neinteligibil). Acuma când se intră (n.n. neinteligibil). Toți s-au devoalat”.

Fișierul audio „2025-05-27_14-45-11":

„CĂLIN GEORGESCU: Toți sunt gata! Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice.

RUSEN IONEL: Tu zici că mai avem vreo șansă, Călin, să (n.n. neinteligibil)?

CĂLIN GEORGESCU: Bineînțeles! Tocmai șansa este...".

Purtătorul de cuvânt al AUR a transmis că: „Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa, considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat".