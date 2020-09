Când și-a dat seama Adelina Pestrițu că ar putea avea Covid-19. „M-am speriat”

1.296 de noi cazuri de Covid 19 au fost confirmate în ultimele 24 de ore, iar printre cei infectați se află și un nume cunoscut în online: Adelina Pestrițu unul dintre influencerii cu cei mai mulți urmăritori.

Ea și-a dat seama că este bolnavă pentru că se simțea extrem de obosită. Acest simptom, spun medicii, apare la aproape trei sferturi dintre pacienți. Experții Centrului pentru prevenirea și tratarea bolilor din Statele Unite anunță însă că oboseala poate deveni cronică și după însănătoșire în 35% din cazuri.

Adelina Pestrițu i-a anunțat pe cei 1,5 milioane de oameni care o urmăresc pe Instagram că s-a infectat. Acum este internată în spital. Testul soțului a fost negativ, iar fetiţa lor a fost testată azi.

Adelina Pestrițu: ”Am simţit o stare de oboseală accentuată şi mi-am dat seama că nu pot să conduc, că trebuie să mă odihnesc. Ulterior am simţit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult. M-am dus să mă odihnesc, când m-am trezit am rămas fără gust şi fără miros. Evident că m-am speriat, sunt un om ca voi toţi şi am un copil, am părinţi, am socri. Am purtat mască, m-am dezinfectat constant pe mâini, devenisem obsedată de spălat pe mâini şi iată că sunt în punctul în care am un test pozitiv Covid-19".

Până la 70% dintre pacienţi diagnosticaţi simt oboseală accentuată. Este unul dintre primele simptome. Centrul pentru prevenirea şi controlul bolilor din Statele Unite spune că aproximativ 35% dintre pacienţii vindecaţi pot rămâne cu oboseală cronică. Poate să dureze 6 săptămâni ori mai mult şi afectează capacitatea de muncă.

Una dintre teorii arată că e posibil să fie o manifestare a virusului care este încă viu şi ascuns. Nu există însă teste care să determina aşa numita viremie, cantitatea de virus existent în organism după un test PCR negativ.

Adrian Marinescu medic primar boli infecţioase: ”Și atunci ar putea să fie vorba chiar de boala în sine. Cum se întâmplă în mononucleoza infecţioasă, dată de virsu. Pacientul are luni de oboseală şi uneori e de intensitate mare. Virusul hepatitic C. Situaţii în care pacientul avea oboselă cronică, deci nu e vorba doar de infecţia cu Sars- Cov-2, ci şi de alte infecţii care se manifestă cu oboseală cronică”.

A doua teorie în privinţa oboselii cronice se referă la sistemul imunitar, care nu răspunde corect.

Adrian Marinescu medic primar boli infecţioase: ”Sunt markeri de inflamaţie care s-ar putea corela cu acestă obseala după infecţia acută. S-ar putea ca în viitor să fie markeri care să stabilească dacă pacientul va avea acest sindrom de oboseală prelungită”.

Beatrice Mahler, doctor: ”Cu siguranţă, se poate beneficia de concediu medical, dar trebuie să înţeleagă pacientul că de mutle ori avem nevoie de medicul neurolog. Are manifestări secundare cum ar fi durerile musculare care se prelungesc. Trebuie excluse anumite simptome în contextul reacţiei imune, care apare în timpul infecţiei virale. Pot să dea şi simptomatologie neurologică, care apare post Covid”.

Neurologii pot aprecia obiectiv nivelul oboselii cronice.