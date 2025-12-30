Amenzi de aproximativ 700.000 de lei date de ANPC la mai mulți operatori economici din mai multe stațiuni. Neregulile găsite

Comisarii ANPC au controlat în ultimele zile peste 300 de operatori economici din staţiuni şi zone turistice şi au găsit mai multe nereguli.

Printre neregulile constatate se numără produse expirate, echipamente uzate, lipsa huselor de protecţie pentru perne în unităţile de cazare, precum și preparate culinare fără elementele de identificare.

Echipele de control au dat amenzi de aproape 700.000 de lei şi au oprit temporar activitatea a opt operatori economici, până la remedierea deficienţelor.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, marţi, că în perioada 22 – 30 decembrie, comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au desfăşurat acţiuni de control la peste 300 de operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în staţiuni şi zone turistice.

Comisarii ANPC au dat 117 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 679.000 lei şi au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme, în valoare de peste 25.000 lei.

De asemenea, activitatea a opt operatori economici a fost oprită temporar până la remedierea deficienţelor.

Principalele neconformităţi constatate au fost:

-produse cu data limită de consum depăşită;

-preparate culinare cu starea termică modificată;

-nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare prevăzute de producător, produsele fiind depozitate direct pe pavimentul blocului alimentar;

-lipsa menţionării ţării de provenienţă pentru produsele de origine vegetală;

-produse şi preparate culinare fără elementele de identificare şi caracterizare.

Alte nereguli au fost: utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină, impurităţi; lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori; lipsa huselor de protecţie pentru perne în unităţile de cazare.

ANPC a menţionat că acţiunile de control vor fi derulate pe întreaga durată a sezonului sărbătorilor de iarnă, la nivel naţional.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













