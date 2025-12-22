Ce „cadouri” pentru turiști a găsit ANPC în unele stațiuni turistice: produse expirate și echipamente uzate

22-12-2025 | 15:53
control ANPC
Foto: Facebook / ANPC

ANPC a dat amenzi în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei unor operatori economici din staţiunile şi zonele turistice, în urma controalelor realizate în perioada 15 - 21 decembrie 2025.

autor
Lorena Mihăilă

Instituţia a anunţat luni, printr-un comunicat, că a verificat activitatea a peste 470 de operatori economici.

„Ca urmare a neconformităţilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancţiuni: 271 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei; 296 de avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 65.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 73.000 lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 8 operatori economici", se arată în comunicat.

Neregulile găsite

Principalele neconformităţi constatate de ANPC au fost:

- produse cu data limită de consum depăşită,

- nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (peşte, carne), produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri, produse alimentare cu ambalaje depreciate, produse nealimentare fără elementele de identificare necesare stabilirii trasabilităţii,

- utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină, impurităţi, lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori şi

- lipsa menţionării ţării de provenienţă pentru produsele de origine vegetală.

Sursa: Agerpres

Etichete: anpc, statiuni, control,

Dată publicare: 22-12-2025 15:51

