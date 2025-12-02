Cum își justifică magistrații salariile și pensiile. Mesajul CSM în ziua în care Guvernul îşi asumă reforma din Justiție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prezintă, marţi, ce incompatibilităţi şi interdicţii au judecătorii şi procurorii, în ziua în care Guvernul urmează să-şi asume răspunderea pe reforma pensiilor speciale.

Funcţia de magistrat este incompatibilă cu orice altă activitate publică sau privată”, transmite CSM, citat de News.ro.

„Drepturile, obligaţiile, incompatibilităţile şi interdicţiile profesiei de judecător şi procuror sunt stabilite strict prin Legea nr. 303/2022, tocmai pentru a proteja independenţa şi imparţialitatea justiţiei. Statutul magistraţilor ţine cont de responsabilitatea şi complexitatea funcţiei în societate, precum şi de numeroasele incompatibilităţi impuse prin lege”, a transmis, marţi, CSM, într-o postare pe Facebook.

Instituţia precizează că ”funcţia de magistrat este incompatibilă cu orice altă activitate publică sau privată, cu excepţia celei didactice din învăţământul superior sau la INM şi SNG”.

„Magistraţii nu sunt demnitari şi au interdicţii ferme privind activităţile comerciale sau rolurile de conducere în societăţi ori instituţii financiare, pe care nu le pot desfăşura în nicio circumstanţă. De asemenea, nu pot face parte din partide politice, nu pot participa la activităţi politice şi nu pot comenta public cauze aflate pe rol. Le este interzis să ofere consultaţii juridice în probleme litigioase, indiferent de instanţa sau parchetul la care funcţionează”, a mai transmis CSM.

Potrivit legistaţiei, magistraţii pot contribui în spaţiul public prin articole şi studii de specialitate, lucrări literare sau ştiinţifice şi pot participa la emisiuni fără caracter politic.

„De asemenea, îşi pot exprima opiniile profesionale privind politicile publice şi iniţiativele legislative în domeniul justiţiei, fără caracter politic”, arată CSM.

Reacţia vine în contextul în care marţi, după şedinţa solemnă a Parlamentului pentru a marca Ziua Naţională, Guvernul urmează să-şi asume espunderea pe proiectul de lege care modifică prevederile referitoare la pensionarea magistraţilor.

Treptat, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, iar baza de calcul a pensiei a fost modificată – de la 80% din ultimul salariu net la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

CSM a avizat negativ proiectul de lege.

