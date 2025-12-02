Cum își justifică magistrații salariile și pensiile. Mesajul CSM în ziua în care Guvernul îşi asumă reforma din Justiție

Stiri Justitie
02-12-2025 | 14:00
CSM
Inquam Photos / Octav Ganea

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prezintă, marţi, ce incompatibilităţi şi interdicţii au judecătorii şi procurorii, în ziua în care Guvernul urmează să-şi asume răspunderea pe reforma pensiilor speciale.

autor
Adrian Popovici

Funcţia de magistrat este incompatibilă cu orice altă activitate publică sau privată”, transmite CSM, citat de News.ro.

„Drepturile, obligaţiile, incompatibilităţile şi interdicţiile profesiei de judecător şi procuror sunt stabilite strict prin Legea nr. 303/2022, tocmai pentru a proteja independenţa şi imparţialitatea justiţiei. Statutul magistraţilor ţine cont de responsabilitatea şi complexitatea funcţiei în societate, precum şi de numeroasele incompatibilităţi impuse prin lege”, a transmis, marţi, CSM, într-o postare pe Facebook.

Instituţia precizează că ”funcţia de magistrat este incompatibilă cu orice altă activitate publică sau privată, cu excepţia celei didactice din învăţământul superior sau la INM şi SNG”.

„Magistraţii nu sunt demnitari şi au interdicţii ferme privind activităţile comerciale sau rolurile de conducere în societăţi ori instituţii financiare, pe care nu le pot desfăşura în nicio circumstanţă. De asemenea, nu pot face parte din partide politice, nu pot participa la activităţi politice şi nu pot comenta public cauze aflate pe rol. Le este interzis să ofere consultaţii juridice în probleme litigioase, indiferent de instanţa sau parchetul la care funcţionează”, a mai transmis CSM.

Citește și
asumarea raspunderii, guvernul Bolojan
Reforma pensiilor speciale poate salva banii din PNRR, crede șeful Senatului. Pîslaru avertizează că termenul a expirat

Potrivit legistaţiei, magistraţii pot contribui în spaţiul public prin articole şi studii de specialitate, lucrări literare sau ştiinţifice şi pot participa la emisiuni fără caracter politic.

„De asemenea, îşi pot exprima opiniile profesionale privind politicile publice şi iniţiativele legislative în domeniul justiţiei, fără caracter politic”, arată CSM.

Reacţia vine în contextul în care marţi, după şedinţa solemnă a Parlamentului pentru a marca Ziua Naţională, Guvernul urmează să-şi asume espunderea pe proiectul de lege care modifică prevederile referitoare la pensionarea magistraţilor.

Treptat, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, iar baza de calcul a pensiei a fost modificată – de la 80% din ultimul salariu net la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

CSM a avizat negativ proiectul de lege. 

Cătălin R. Tanase despre scenele suprarealiste văzute în războiul din Iugoslavia. Decizia care ne-a adus aderarea la NATO

Sursa: Pro TV

Etichete: pensii speciale, CSM,

Dată publicare: 02-12-2025 13:30

Articol recomandat de sport.ro
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Citește și...
Guvernul a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților. Își va asuma astăzi răspunderea în Parlament
Stiri Politice
Guvernul a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților. Își va asuma astăzi răspunderea în Parlament

Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei pensiilor magistraţilor. Executivul a adoptat în şedinţă proiectul şi îşi va angaja răspunderea în Parlament, marţi după-amiază, pe forma iniţială a acestuia.

Reforma pensiilor speciale poate salva banii din PNRR, crede șeful Senatului. Pîslaru avertizează că termenul a expirat
Stiri Politice
Reforma pensiilor speciale poate salva banii din PNRR, crede șeful Senatului. Pîslaru avertizează că termenul a expirat

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că, dacă România va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților până la finalul anului, banii din PNRR 'pot fi salvați'.

Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor
Stiri Economice
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Mai multe ministere vor primi bani în plus, pentru plata pensiilor, a concediilor medicale, ori a ajutoarelor pentru încălzire.

Recomandări
Guvernul a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților. Își va asuma astăzi răspunderea în Parlament
Stiri Politice
Guvernul a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților. Își va asuma astăzi răspunderea în Parlament

Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei pensiilor magistraţilor. Executivul a adoptat în şedinţă proiectul şi îşi va angaja răspunderea în Parlament, marţi după-amiază, pe forma iniţială a acestuia.

AUR pregătește o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan, din cauza ”modului haotic de creștere a taxelor”
Stiri Politice
AUR pregătește o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan, din cauza ”modului haotic de creștere a taxelor”

Petrișor Peiu, lider al senatorilor AUR și președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) AUR, a anunțat, marți, că partidul său pregătește o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, pe care vrea să o depună ”cât mai curând”.

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Decembrie 2025

03:16:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28