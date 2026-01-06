Un șofer teribilist din Vâlcea a rămas fără permis după ce un trecător l-a filmat făcând drifturi pe șosea

Un șofer teribilist din Vâlcea a fost amendat și a rămas fără permis după ce un trecător l-a filmat în timp ce făcea drifturi pe șosea, apoi a postat imaginile pe internet.

În imagini se observă cum șoferul face manevre periculoase, iar mașina sa patinează pe drumul acoperit de zăpadă.

Clipul a fost publicat pe o rețea socială și a ajuns și sub ochii polițiștilor, care au deschis o anchetă.

Au făcut mai multe verificări și au obținut și alte imagini, surprinse de camerele de supraveghere de pe raza comunei Costești, unde a avut loc întâmplarea.

Apoi au identificat șoferul - este vorba despre un tânăr de 19 ani, care a fost amendat cu 810 lei și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile.

