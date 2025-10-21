Cum folosim gazul, în bloc: cine răspunde de siguranță, cine și unde sună și cine plătește

De ce e panică, în bloc, atunci când miroase a gaze (de fapt, a mercaptan – adăugat special ca să dea miros gazului)? Din mai multe motive.

Primul dintre ele: mulți proprietari de apartamente au primit, odată cu locuința și cotele din spațiile comune, și responsabilitatea pentru partea interioară a rețelelor de utilități – conducte, fire și racorduri de a căror stare trebuie să aibă grijă. Și care – de multe ori – le sunt o povară.

E firesc să fie așa. Nimeni nu se pricepe la toate. Trebuie, însă, să învățăm suficient pentru siguranța noastră și a vecinilor noștri.

Cine sunt judecătorii care au respins forma pensiilor magistraților. Patru au fost numiți de PSD, unul de Klaus Iohannis

Ce au descoperit distribuitorii de gaze la sute de locuințe: Improvizații care pot duce oricând la explozii
Ce au descoperit distribuitorii de gaze la sute de locuințe: Improvizații care pot duce oricând la explozii

După incidentele grave din ultimele zile, companiile de distribuție atrag atenția asupra unui fenomen periculos. 

Explozia din Rahova. Sigiliul la gaze, rupt de o firmă inactivă. Are un sediu cu alte 2.000 de firme, în ”Cuibul cu fantome”
Explozia din Rahova. Sigiliul la gaze, rupt de o firmă inactivă. Are un sediu cu alte 2.000 de firme, în ”Cuibul cu fantome”

ANAF anunţă, luni, că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv ”se situeazã în afara cadrului fiscal legal”.

 

Anunțul făcut de Distrigaz la 3 zile de la explozia blocului din Rahova, privind alimentarea cu gaze în zonă
Anunțul făcut de Distrigaz la 3 zile de la explozia blocului din Rahova, privind alimentarea cu gaze în zonă

Distrigaz Sud Reţele anunţă că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, sectorul 5 al Capitalei, pentru peste 1.000 de clienţi casnici.

Ce trebuie făcut, pas cu pas, când simțim miros de gaze. Sfaturile unui expert tehnic judiciar autorizat
Ce trebuie făcut, pas cu pas, când simțim miros de gaze. Sfaturile unui expert tehnic judiciar autorizat

Explozie, duminică dimineaţă, într-un bloc din Bistriţa. O acumulare de gaze a produs, se pare, deflagraţia, iar geamurile unui apartament cu centrală termică au fost aruncate în aer.

Vladimir Ciorbă și ceilalți administratori Nordis, urmăriți penal pentru înșelăciune. Prejudiciul a ajuns la 75 milioane euro
Vladimir Ciorbă și ceilalți administratori Nordis, urmăriți penal pentru înșelăciune. Prejudiciul a ajuns la 75 milioane euro

Soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, și ceilalți administratori ai grupului de firme Nordis sunt urmăriți penal. Prejudiciul în dosar a urcat la 75 de milioane de euro.

CCR spune că a respins legea pensiilor magistraților din cauza lipsei avizului CSM. Bolojan a așteptat 10 zile acest aviz
CCR spune că a respins legea pensiilor magistraților din cauza lipsei avizului CSM. Bolojan a așteptat 10 zile acest aviz

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională.

Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”
Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”

Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la 4.350 lei, cu 300 lei mai mult decât nivelul actual de 4.050 lei, arata profit.ro.

