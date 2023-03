Cum explică șefii ASF salariile lor, care trec de 10.000 de euro lunar. “Nu au nicio legătură cu falimentele de pe piața RCA”

Invitat în cadrul emisiunii “Conectat la România” de pe stirileprotv.ro, Cristian Roșu, vicepreședinte al ASF, a fost întrebat de Laura Culiță dacă aceste salarii sunt justificate, în condițiile în care, pe piața RCA, patru companii cu milioane de clienți s-au prăbușit, în ultimii ani. Trei dintre ele erau chiar lideri de piață la momentul respectiv.

Laura Culiță, corespondent Știrile PRO TV: "Oamenii ne-au scris și se întreabă, după ce au văzut ce salarii are conducerea Autorității de Supraveghere Financiară. Până la urmă, înțelegem că șeful ASF are peste 12.000 euro (lunar) Dumneavostră, vicepreședinții autorității au peste 10.000 euro...

Cristian Roșu, vicepreședinte ASF: “Care este întrebarea?”

Laura Culiță, corespondent Știrile PRO TV: “…Cum reușiți să explicați acest șir de falimente, și dacă Dumneavostră considerați că ați făcut tot ce era de făcut, astfel încât să supravegheați, și să justificați până la urmă, aceste salarii?”

Cristian Roșu, vicepreședinte ASF: “Haideți să împărțim întrebarea Dumneavostră în două. Unu, este legat de salariul meu, nu vorbesc de șeful meu. Salariile noastre sunt publice, sunt pe site-ul Autorității, se pot consulta la "Declarații de avere". Deci nu am nimic de ascuns.

În medie, dacă facem un calcul, probabil că este undeva în jur de 10.400 euro pe lună. E mult sau puțin? Fiecare poate să aprecieze sumele având un alt nivel de comparabilitate. Dacă aceste sume reprezintă o problemă de care tot timpul se pun întrebări, este la îndemâna Legislativului să stabilească prin lege un anumit cuantum pe care îl consideră adecvat și putem închide subiectul.

Noi, oricum, ce am făcut nu am făcut în afara legii. Nu are nicio legătură cu numărul falimentelor sau cu numele celor care au intrat în faliment. Cred că aici putem fi de acord. Am făcut tot ce puteam să facem și tot ce era necesar să se facă, pentru că vă pot spune că în acești trei ani, 2020-2022 și 2023 -cele două luni- au existat 62 de controale la nivelul întregii pieți, iar amenzile care au fost date au fost în cuantum de 35 de milioane de lei, comparativ cu perioada 2013-2019, în care toată suma a fost de 4 milioane. Iar la Euroins, particular, doar pentru ei, în această perioadă am avut 17 pe controale, în care s-au dat amenzi de 16 milioane de lei.”

Declarația vicepreședintelui ASF a fost făcută în contextul în care compania de asigurări Euroins se îndreaptă spre faliment, fiind al patrulea mare eșec pe piața de asigurări auto obligatorii din ultimii opt ani.

Faliment după faliment, pe o piață RCA tot mai scumpă

După șocurile produse de falimentele Astra, Carpatica și City Insurance, tarifele de pe piața RCA au tot crescut, iar soluția găsită acum de ASF pentru a liniști piața este o plafonare la nivelul din martie 2022 și o ieșire controlată a Euroins de pe piață.

Cristian Roșu, vicepreședinte ASF: ''Prețurile care vor fi aplicate vor fi cu cel puțin 15% mai mici decât cele din această perioadă. Perioada de vânzare a acestor polițe sub acest regim este de șase luni''.

După cele șase luni, spune vicepreședintele ASF, se va face o ieșire controlată a Euroins, timp în care mare parte a clienților săi să fie redirecționați către celelalte companii din piață. Asta ar face ca prețurile să se stabilizeze.

Ce se întâmplă mai departe cu polițele Euroins? Dar cu șoferii implicați în acidente cu mașini asigurate la această companie?

Cristian Roșu, vicepreședinte ASF: “Polițele rămân în vigoare. Ele își pierd valabilitatea fie prin expirare, în perioada care urmează, fie la 3 luni de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de începere a procedurii judecătorești.

Cristian Roșu a spus că Fondul de Garantare a Asigurațior ar trebui să încheie convenții cu service-urile pentru ca păgubiții Euroins să beneficieze de reparații.

“Orice mașină care are un accident, începând de azi încolo, se adresează Fondului de Garantare a Asiguraților, și el se substituie asigurătorului pentru această procedură, spune Cristian Roșu.

Dată publicare: 20-03-2023 19:17