Cum au votat rușii din România. ”Putin este cel mai bun, la locul lui, cel mai bun!”

Au apărut cozi uriașe la ambasadele din marile orașe europene și mulți dintre cei veniți să voteze în Berlin, Tokyo sau București s-au declarat împotriva lui Putin.

La prânz au apărut cozi întinse pe sute de metri în fața ambasadelor ruse din capitalele europene.

În Berlin, la un protest anti-Putin a participat și soția activistului Aleksei Navalnîi, mort în condiții suspecte într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei.

Cozi similare au apărut și la centrele de vot din Istanbul, Shanghai sau Tokyo. În capitala Armeniei, Erevan, mii de ruși au venit la ambasadă să voteze. În mica țară din Caucaz sunt zeci de mii de refugiați care au fugit din Rusia de teama mobilizării.

La ambasada rusă din Chișinău, un bărbat a aruncat două dispozitive incendiare în curte, strigând că nu vrea să fie ales un fascist la Moscova.

Cozi au fost și la secțiile de votare deschise în Transnistria fără aprobarea Chișinăului.

”Suntem împotriva actualei conduceri și împotriva războiului”

Cei care au votat în București au așteptat în jur de o oră în fața Ambasadei Rusiei până să ajungă la urne. Au avut prioritate femeile însoțite de copii.

”Liza, 32 de ani, Sankt Petersburg: Votez întotdeauna ca să îmi exprim punctul de vedere. Cu toții am veni aici la ora 12.00 pentru că este momentul potrivit să fim într-o companie bună. Este, de fapt, o înțelegere într un grup de oameni care îl susțineau pe Aleksei Navalnîi, al cărui memorial îl puteți vedea in fața ambasadei Rusiei, și este felul nostru de a ne arăta poziția și să ne demonstrăm unul altuia că nu suntem singuri.

Reporter: Și cum vă poziționați?

Liza: Suntem împotriva actualei conduceri și împotriva războiului. Nu voi spune cu cine am votat, dar nu am votat pentru președintele în funcție”.

Alți tineri locuiesc în Cipru. Au venit la noi în vacanță.

„-Ne-am așteptat să găsim o mulțime de oameni la ora 12.

- De ce este important să votați astăzi?

- (râd) Probabil, ca să ne arătăm poziția.

- Este o zi de alegeri prezidențiale în Rusia și dacă nu ne arătăm punctul de vedere, nimic nu se va schimba.

- Îl sprijiniți pe actualul președinte?

- Ce credeți?

- E greu de spus?

- Desigur!”.

”La noi e destul de în regulă și Putin este cel mai bun, la locul, cel mai bun!”

Au fost și voci care nu au susținut neapărat schimbarea.

”- Ce așteptări aveți de la votul acesta?

- Care așteptări?

- Adică, ce vreți să se schimbe?

- Să se schimbe unde?

- În țara pentru care votați?

- La noi destul de în regulă și Putin este cel mai bun, la locul lui, cel mai bun! Nu există deocamdată altă alternativă. Nu există! Asta e părerea mea”.

„Mulți ani am votat pentru aceeași persoană, iar astăzi va fi la fel. Sperăm că vor fi schimbări pozitive cât de curând.

- Deci, îl susțineți pe actualul președinte?

- Da. Nu susțin însă războiul și cred că sunt probleme pe plan politic ce trebuie rezolvate la nivel politic, dar noi, cetățenii, vrem pace, să călătorim și să muncim în străinătate ca până acum. Vrem o viață pașnică”.

În România, urnele s-au închis la ora 20.00

