VIDEO. Alegeri prezidențiale în Rusia, ”sub amenințarea armelor”. Imagini șocante cu soldați mascați la urnele de vot

Organizarea alegerilor în Ucraina ocupată reprezintă o încălcare a dreptului internațional, iar Rusia a fost condamnată vineri, într-o declarație la Națiunile Unite, de către Ucraina și alte 55 de națiuni pentru "disprețul său manifest față de principiile suveranității și integrității teritoriale".

Evheniia Hliebova, șefa administrației militare a satului Novomykolaivka din regiunea Kherson, care a părăsit teritoriul ocupat, a descris aceste alegeri ca fiind "alegeri sub amenințarea armelor. Adică, violență".

Oficialii electorali se plimbau prin Novomykolaivka, a spus Hliebova, "într-o brigadă însoțită de un soldat înarmat. Acesta purta o armă, așa că era o amenințare, nu verbală, dar de fapt era o amenințare de violență". Cei care au refuzat să voteze au fost amenințați cu repercusiuni, a spus ea.

La rândul său, Anton Gherașcenko, consilier al președintelui Volodimir Zelenski, a publicat pe rețeaua X o înregistrare video în care se vede cum un soldat înarmat verifică o cabină de vot.

”Un soldat înarmat și mascat verifică o cabină de vot atunci când un alegător se află înăuntru. "Uite ce se întâmplă, și așa a fost toată ziua" - se aude o voce în spatele camerei, probabil a unui observator. Am văzut deja imitații și falsificări ale alegerilor în Rusia, dar este pentru prima dată când văd un soldat cu pușcă care se uită peste spatele alegătorului.” - afirmă Gherașcenko.

