O britanică a născut într-un hotel, în timpul penei de curent în Spania. Un recepționer a adus copilul înapoi la viață

Arturo Bermudez, în vârstă de 40 de ani, a povestit cum a prins bebelușul după ce acesta „a căzut” din uterul mamei, înainte de a efectua manevre de resuscitare care i-au salvat viața. Drama a avut loc în jurul orei 3 dimineața, marți, imediat după ce curentul electric a revenit în zonă, în urma unei pene de curent care a provocat până acum cinci decese, a lăsat milioane de oameni fără electricitate și mii de oameni blocați în lifturi sau în trenur, fără aer condiționat, relatează Daily Mail.

Cum s-a petrecut incidentul șocant

Turista britanică era însărcinată în 30 de săptămâni când a intrat în travaliu.​ „Bebelușul era mort când s-a născut. Buzele îi erau albastre. Practic a căzut din picioarele mamei când a ieșit în grădină să ia aer proaspăt”, a mărturisit angajatul hotelului.

Recepționerul erou a spus că salvarea a fost o chestiune de noroc, deoarece s-a aflat lângă ea înainte ca bebelușul să cadă pe pământ. „Când am văzut că nu avea puls, am început să-i bat pieptul cu trei degete și să-i fac respirație gură la gură, în timp ce am rugat-o pe mamă să-i bată fundul după ce i-am pus un deget în gură pentru a-i scoate refluxul și i-am tăiat cordonul ombilical.”​

A durat aproximativ două-trei minute pentru ca bărbatul să readucă bebelușul la viață, dar copilul continua să își piardă și să își recâștige conștiința.​ Arturo a povestit că nu a avut timp să sune un taxi, fiind nevoit să acționeze instinctiv și sub ghidajul verbal al unui operator telefonic de urgență.​ Când ambulanța a ajuns, paramedicii au preluat eforturile de salvare, iar mama a fost dusă în stare de șoc de urgență la spital.​

Care este starea tinerei mame și a bebelușului ei

„Mi s-a spus că este bine și într-o secție normală și acum ne rugăm ca bebelușul ei să supraviețuiască”, a spus recepționerul.​ A fost o experiență incredibilă și una care sper să aibă un final fericit atât pentru mamă, cât și pentru bebeluș. Mi-ar plăcea să cred că oricine ar acționa așa cum am făcut eu într-o astfel de situație. Nu mă consider un erou, dar este adevărat că am adus acel mic bebeluș înapoi la viață”, a adăugat el.

Referindu-se la incident, Poliția Națională Spaniolă a declarat: „În mijlocul pene de curent, un bebeluș a fost născut la ușile unui hotel din Torremolinos. S-a născut prematur, în urma intervenției echipelor medicale de urgență și a recepționerului hotelului și ajutorului polițiștilor care au escortat ambulanța cu mama și bebelușul la spitalul din Malaga, unde se află într-o stare stabilă.”​

Un purtător de cuvânt al unui centru de coordonare a serviciilor de urgență gestionat de guvernul regional a confirmat în această dimineață: „O femeie britanică a născut un bebeluș prematur lângă recepție la Hotelul Puente Real din Torremolinos în zorii acestei dimineți, în mijlocul crizei provocate de pană de curent pe continentul spaniol. Recepționerul unității a asistat-o și chiar a efectuat manevre de resuscitare asupra nou-născutului, care nu avea puls. Recepționerul a încercat să sune un taxi și să notifice serviciile de urgență, dar nu a fost suficient timp. Femeia a născut în grădina de la intrarea hotelului. A fost o naștere prematură, deoarece fata era în săptămâna 30 de sarcină. Bebelușul a prezentat semne de asfixie și a devenit violet, așa că recepționerul urmând instrucțiunile experților medicali prin telefon, a efectuat manevre de resuscitare până când copilul a început să tușească”.

