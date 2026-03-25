Cum au reușit patru români să fugă din țară pe vremea lui Ceaușescu. Pedeapsa primită de securiștii care i-au lăsat să scape

Deşi fuseseră avertizaţi, aceştia au făcut verificări ”superficiale”, fiind ulterior sancţionaţi. S-au dispus retrogradări, treceri în rezervă şi chiar zile de arest.

„La 23 iulie 1976, patru cetăţeni români au fugit din ţară spre Turcia, cu ajutorul unei bărci cu motor. Unul din cei patru era cercetător în cadrul Institutului de Meteorologie şi Hidrologie Bucureşti, îmbarcat pe nava de cercetare „Chefalul” - un fost pescador costier, modificat şi cedat IMH. Acesta a luat barca de salvare, cu care a acostat la Mamaia. Aici s-au urcat în ambarcaţiune ceilalţi trei, după ce au încărcat-o cu îmbrăcăminte, canistre cu combustibil şi provizii. Toate acestea pe sub nasul grănicerilor, care au luat de bună explicaţia că cei trei sunt cercetători, care trebuie transportaţi la bord, fără însă a verifica actele acestora sau ordinul de deplasare a şalupei”, relatează CNSAS, într-o postare pe Facebook.

Neglijență printre securiști

Potrivit instituţiei, această ”evadare” din raiul socialist a stârnit o adevărată furtună la nivelul conducerii M.I., deoarece acţiunea fugarilor fusese favorizată de neglijenţa şi lipsa de coordonare între diferitele unităţi ale Securităţii, anterior existând informaţii despre unii dintre cei implicaţi că doresc să fugă din ţară, mai exact prin utilizarea unei bărci cu motor.

„Mai mult, cu câteva luni înainte, o sursă a Securităţii semnalase că o tentativă de a fugi din ţară folosind barca de salvare a navei „Chefalul” avusese loc şi în data de 23 august 1975, dar a fost anulată de cei implicaţi din cauză că organele de securitate impuseseră măsuri suplimentare de pază şi verificare, dat fiind semnificaţia specială a acelei zile. Ofiţerii de securitate care au primit semnalările nu le-au verificat şi, cu rare excepţii, nu le-au comunicat unităţilor responsabile, pentru a lua măsurile necesare în scopul prevenirii plecării ilegale din ţară”, mai relatează CNSAS, publicând o Notă-Raport pe această temă.