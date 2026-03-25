Directorul general Tim Sweeney a declarat într-un mesaj transmis marţi angajaţilor că firma intenţionează să economisească aproximativ 500 de milioane de dolari prin reducerea contractelor, scăderea bugetelor de marketing şi eliminarea unor posturi neocupate.

„Cheltuim semnificativ mai mult decât câştigăm şi trebuie să facem reduceri majore pentru a menţine compania finanţată”, a spus Sweeney.

Titluri foarte populare precum jocul de tip shooter „Fortnite” s-au dovedit rezistente după pandemie, într-o perioadă în care încetinirea economică a redus cererea pentru multe alte jocuri.

Cu toate acestea, implicarea jucătorilor începe să scadă chiar şi pentru aceste titluri, în special pentru jocurile de tip ”live service”, care depind de lansarea constantă de conţinut nou şi costisitor pentru a menţine interesul utilizatorilor.

„Am avut dificultăţi în a livra constant magia Fortnite”, a spus Sweeney, adăugând că „condiţiile pieţei sunt cele mai extreme” de la începuturile companiei, fondată în 1991.

El a subliniat că disponibilizările nu au legătură cu inteligenţa artificială, într-un context în care există temeri în industrie că tehnologia ar putea înlocui dezvoltatorii.

Epic Games a majorat la începutul acestei luni preţurile monedei virtuale utilizate în ”Fortnite”, invocând creşterea costurilor de operare ale jocului.

A doua rundă de concedieri în trei ani

Aceasta este a doua rundă majoră de concedieri a companiei în ultimii trei ani. În septembrie 2023, Epic Games a eliminat aproximativ 830 de locuri de muncă, reprezentând circa 16% din personal, pentru a îmbunătăţi profitabilitatea.

Nu este clar încă ce procent din totalul angajaţilor va fi afectat de anunţul făcut marţi.

Luna trecută, „Fortnite” a fost jocul cu cei mai mulţi utilizatori activi lunar din SUA pe platformele PlayStation şi Xbox, însă timpul mediu petrecut în joc a scăzut puternic, potrivit lui Mat Piscatella, director senior la firma de analiză Circana.

Şi alte companii din industrie au recurs la concedieri. În septembrie, Electronic Arts a disponibilizat sute de angajaţi şi a anulat dezvoltarea unui joc din seria Titanfall, potrivit relatărilor din presă. De asemenea, reducerile mai ample de personal anunţate de Amazon la sfârşitul anului trecut au afectat şi divizia sa de jocuri video.

Creşterea preţurilor la cipurile de memorie a adăugat presiuni suplimentare asupra industriei, deoarece cererea mare venită din partea centrelor de date pentru inteligenţă artificială reduce oferta disponibilă, ridică costurile semiconductorilor şi determină producătorii de console să majoreze preţurile.