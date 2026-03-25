În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol şi rutelor de export ruseşti, în încercarea de a slăbi economia de război a Rusiei.

Ust-Luga şi Primorsk, situate în Golful Finlandei, au fost nevoite să suspende exporturile de petrol şi ţiţei duminică, în urma atacurilor cu drone, dar au reluat încărcările luni, a raportat Reuters.

Cu toate acestea, Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad din nordul ţării, a declarat miercuri că un incendiu a izbucnit în port în urma unui atac ucrainean cu drone asupra regiunii. Nu au fost raportate victime.

Amploarea pagubelor suferite de port nu a fost clară imediat. ⁠Un videoclip neconfirmat difuzat pe canalele ruseşti de Telegram arăta flăcări care se înălţau în cerul nopţii. O sursă care a vorbit sub condiţia ⁠anonimatului a declarat pentru Reuters că terminalul a fost izolat şi că rezervoarele erau în flăcări.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că 389 de drone ucrainene au fost doborâte peste noapte în toată Rusia, inclusiv în regiunea Moscovei.