Cum arată noul logo al Poștei Române. Compania de stat și-a schimbat identitatea vizuală. FOTO

Poşta Română a lansat, joi, de Ziua Mondială a Poştei noua identitate vizuală, realizată după un studiu amplu privind percepţia publică.

Potrivit companiei, procesul de rebranding vine cu o nouă strategie de repoziţionare a Poştei Române, construită pe trei piloni majori: ghişeu universal, curierat - logistică şi servicii financiar-bancare.

”Poşta Română marchează încă un moment istoric în evoluţia sa din ultimii ani: lansarea noii identităţi vizuale, simbol al unei strategii de repoziţionare a Companiei Naţionale ”Poşta Română” alături de marile administraţii poştale naţionale din alte ţări care s-au reinventat pentru a rămâne relevante într-o lume digitalizată în schimbare”, anunţă, joi, compania, într-un comunicat de presă.

Posta Romana

Evenimentul a avut loc de Ziua Mondială a Poştei.

”Noua identitate vizuală este mai mult decât o schimbare de imagine– este o declaraţie de intenţie. Ea anunţă o viziune pe termen lung, care repoziţionează Poşta Română drept o companie modernă, competitivă şi relevantă pentru următoarele decenii”, a mai transmis compania.

Noua strategie de repoziţionare a Poştei Române este construită pe trei piloni majori:

1. Ghişeu Universal – infrastructura esenţială de relaţie între cetăţeni, companii şi instituţiile statului;

2. Curierat şi logistică – dezvoltarea unei reţele moderne de hub-uri logistice, competitive pe piaţa e-commerce şi last-mile;

3. Servicii financiar-bancare – soluţii digitale rapide, sigure şi accesibile pentru toţi clienţii.

”Poşta Română face puntea între stat, cetăţeni şi companii, între generaţii, între trecut şi viitor. Tocmai de aceea, am ales o schimbare fresh, profundă şi revoluţionară”, a subliniat Valentin Ştefan, directorul general al Poştei Române.

Procesul de rebranding a fost realizat în parteneriat cu INOVEO Concept, agenţie românească cu portofoliul bogat de proiecte de brand de anvergură.

”Rebrandingul s-a bazat pe un studiu amplu privind percepţia publică şi a scos la iveală nevoia de modernizare, de claritate şi de servicii integrate. Rezultatul: o identitate vizuală puternică, coerentă şi adaptată realităţii digitale, sub umbrela unui brand principal puternic, cu o arhitectură clară, a cinci sub-branduri specializate: Imobiliare, Tipografie, Finance, Logistics, Ghişeu Universal şi a unui brand endorsat: ZOR de la Poşta Română”, au precizat oficialii companiei.

