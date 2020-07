Cum arată cea mai nouă stațiune de interes național a României: gunoaie, clădiri în paragină şi un lac secat

Lacul Sărat, vestit pentru proprietăţile curative ale nămolului, a primit de curând statutul de staţiune de interes naţional. Există aşadar o speranţă ca măcar de acum încolo cei care administrează zona să acceseze fonduri europene.

Deocamdată este paragină, spre disperarea oamenilor care au nevoie de tratament şi trebuie să accepte condiţii jalnice.

De zeci de ani Lacul Sărat atrage turişti din toată ţara. Din păcate - nu şi investiţii. Inspectorul PRO a vizitat staţiunea anul trecut şi a găsit acolo o mare ruină: gunoaie, clădiri în paragină şi un lac secat. Ce se întâmplă acum?

Bărbat: Sub orice critică. Suntem brăileni, venim an de an. Anul ăsta e de groază.

Reporter: N-au făcut ei nimic?

Bărbat: Vedeţi buruiana? Trebuia să bage oile să pască şi pe urmă să ne aducă pe noi.

Femeie: În fiecare an vin. Anul trecut am fost în trei serii de câte două săptămâni, că-i benefică. Dar anul ăsta nu ştiu ce se întâmplă.

Reporter: De unde veniţi?

Femeie: De la Bucureşti.

Reporter: Şi cum vedeţi staţiunea, de la an la an?

Femeie: Tot mai prost.

Citește și Tinerii au luat cu asalt Costineștiul. Motivele pentru care aleg această stațiune

Plaja aparţine unei societăţi pe acţiuni care administrează 80% din staţiune. Ca să stea la soare, oamenii plătesc 12 lei intrarea, plus 10 lei şezlongul.

La aceşti bani, încasaţi an de an, turiştii se aşteaptă - evident - şi la condiţii decente. Malul, cu dale sparte şi bucăţi de fier beton lucind în soare, a rămas la fel, deşi vara trecută, administratorul, Sorin Boșneag, promitea că va face repărţii.

Sorin Boșneag, adminisratorul staţiunii: "Vom începe amenajarea plajei, inclusiv cu dotare cu panouri solare. Se face aleea care va fi pe malul lacului."

Au rămas doar vorbe-n vânt, iar turiştii sunt primii care semnalează asta.

Pe plaja de la Lacu Sărat au fost amplasate 200 de şezlonguri, la distanţă unul de celălalt. În timpul săptămânii, sunt ocupate însă numai 6. Proporţia arată, într-adevăr, starea în care se afla aceasta staţiune din judeţul Brăila.

Sorin Boșneag se plânge că n-a avut bani şi îşi pune acum speranţe în fondurile europene, pe care ar putea să le acceseze odată cu noul statut al staţiunii.

Sorin Boșneag, administratorul staţiunii: "De-abia lunile trecute, staţiunea Lacu Sărat a primit statutul de staţiune de interes naţional. Deci, acuma este posibilitatea accesării de fonduri europene. Trebuie să începem de la alei, după aceea la zona verde. Părerea mea este că, în doi, trei ani de zile, cine vine după un interval mai lung de timp în staţiune, n-o va mai recunoaşte."

Aleile astfaltate acum trei decenii n-au cum să atragă pe nimeni. Conform datelor de la Ministerul Turismului, numărul de persoane cazate în staţiune a scăzut cu aproape 80% faţă de 1989.