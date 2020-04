Un tren special care i-ar putea aparţine lui Kim Jong Un, observat într-o staţiune balneară

Informația vine în contextul în care starea sănătăţii dictatorului nord-coreean face obiectul unor speculaţii. Mai multe publicații din China și Japonia au scris că liderul de la Phenian ar fi murit în urma unei operații.

Potrivit programului ”38 North” care supraveghează activităţile Coreei de Nord, acest tren a staţionat de la 21 la 23 aprilie într-o gară de la Wonsan rezervată lui Kim Jong Un şi membrilor familiei sale.

Satellite imagery indicates that Kim Jong Un was likely at his Wonsan compound earlier this week. https://t.co/do75evMgcY #KimJongUn